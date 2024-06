Voici Apple Intelligence, l’IA qui veut révolutionner comment vous utilisez vos iPhone, iPad et Mac

Apple a présenté Apple Intelligence, son IA maison dédiée à son écosystème. Un pas de géant pour la firme de Cupertino, pointée du doigt pour son retard en la matière. Siri, l'auguste assistance virtuelle, va évidemment évoluer avec cette technologie.

C’était attendu ! Apple a présenté son outil IA, nommé tout simplement Apple Intelligence. Une fonctionnalité qui arrivera sur tous les produits de la marque, aussi bien les iPhone, que les Mac ou encore les iPad.

Apple veut faciliter la vie de ses clients avec des utilisations proches de ce que nous avons déjà chez la concurrence. Par exemple, il sera possible de créer des images à partir de rien, de relire et corriger un texte, de le reformuler au besoin, de prioriser les notifications ou encore de créer des emojis de toutes pièces (genmoji). Il sera aussi possible de chercher un fichier particulier en posant simplement une question, comme « quel est le podcast que m’a envoyé ma femme la semaine dernière ». L'usage le plus intéressant ? Apple Intelligence est capable de trier votre boîte mail pour mettre les messages les plus urgents en haut de la pile. Bref, des usages qui veulent accompagner l’utilisateur et non s’imposer. Le tout sera activable via un petit icône dans les applications dédiées.

Apple veut démocratiser l’IA dans tous ses terminaux

Tout cela sera disponible sur tous les terminaux de la marque, qu’importe s’il s’agit d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac. La seule condition sera d’avoir un SoC A17 Pro, M1 ou plus. Le tout fonctionne à la fois localement et en ligne, et Apple promet une grande protection des données grâce à des serveurs dédiés. Des serveurs qui ne collectent aucune information personnelle, promet la marque, et qui sont utilisés seulement lors des requêtes.

Siri ne va pas être mise au chômage pour autant. L’assistante virtuelle évoluera évidemment avec cette nouvelle technologie. Par exemple, nous pourrons lui poser des questions complexes, à l'image des conversations que nous pouvons d'ores et déjà avoir avec des IA génératives. Le petit truc en plus, c’est la nouvelle animation qui fait briller le contour de l’écran en cas de requête.

L’assistante va se doter d'un tas de nouvelles actions au sein même des applications, en prenant en compte le contexte. Demandez-lui de chercher une photo en lui donnant des informations parcellaires « c’était ce jour-là, j’avais un parapluie » et elle la retrouvera dans l’application Photo. Pratique ! Elle pourra même interagir en temps réel dans la prise de vidéo en faisant le point sur tel ou tel objet si vous le lui demandez.

Plein de petits usages seront permis et l’expérience s’enrichira au fil des année. Cerise sur le gâteau, ChatGTP sera inclus directement dans l'assistante en tant qu'IA “secondaire”. La version gratuite de ChatGPT sera accessible sans avoir besoin de créer un compte. Et tous les clients actuels de la formule payante de ChatGPT pourront l'utiliser directement avec leur iPhone, leur iPad ou leur mac.

On attendait Apple sur le segment de l'IA et la firme n'a pas déçue. Reste à savoir si tout cela sera aussi intéressant dans la pratique. Sortie d'Apple Intelligence cet automne.