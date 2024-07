Mais pourquoi donc l’iPhone 16 n’aura pas Apple Intelligence dès sa sortie ?

Apple a présenté en juin 2024 son intelligence artificielle. Attendue en septembre avec les iPhone 16, elle serait retardée d’un mois, selon une fuite. Apple Intelligence ne serait déployé qu’avec la première mise à jour majeure d’iOS 18 prévue en octobre. Le but de ce retard est de réduire au maximum les bugs. Les développeurs pourront cependant se familiariser avec grâce à la beta d’iOS 18.1.

Lors de la WWDC de juin dernier, Apple a présenté son intelligence artificielle pour concurrencer Gemini de Google. Et ce fut vraiment une bonne nouvelle. Parce que contrairement à d’autres, la firme de Cupertino a imaginé Apple Intelligence non pas comme une succession de fonctions liées à l’IA générative, mais comme une extension utile de ce que nous utilisons déjà. Tous les logiciels importants d’iOS, mais aussi de macOS et d’iPadOS, en bénéficieront.

Lire aussi – Le RCS débarque en France sur iPhone, voici qui est le premier opérateur à le proposer

Produire des images depuis l’iPhone. Créer des emojis inédits. Retoucher les photos plus facilement. Obtenir un résumé sur mesure. Réécrire un courrier électronique. Créer des automatisations plus facilement. Retrouver des courriers et des messages plus rapidement. Et bien sûr dialoguer plus efficacement avec Siri qui sera l’application d’iOS qui profitera le plus d’Apple Intelligence. Voici à quoi vous attendre quand l’IA sera enfin disponible.

Apple Intelligence n'arrivera pas en septembre 2024

Reste donc plus qu’à attendre. Mais jusqu’à quand ? Initialement, Apple Intelligence était attendue avec les iPhone 16 que la firme de Cupertino devrait annoncer en septembre prochain. À cette date, Apple devrait déployer iOS 18, la mise à jour majeure du système d’exploitation de ses smartphones. Or, Mark Gurman, journaliste vedette de Bloomberg, affirme que la finalisation de l’IA prend du retard. Désormais, la firme vise un lancement en octobre, à l’occasion du déploiement de la mise à jour iOS 18.1.

Selon Bloomberg, la raison de ce retard est simple : Apple souhaite éliminer tous les bugs et toutes les incompatibilités récalcitrantes avant le lancement. Mais ce n’est pas tout. Apple doit également s’assurer le soutien des développeurs qui pourront connecter leurs services à l’IA. C’est pour cette raison qu’Apple va publier début août une beta non publique d’iOS 18.1. Dans cette version, les développeurs pourront essayer Apple Intelligence et adapter leurs propres applis pour que cela fonctionne parfaitement dès le lancement. Et pour cela, il leur faut du temps.

Apple va déployer son intelligence artificielle morceau par morceau

Conséquence de cette décision : outre un système qui devrait être plus stable et plus complet, Apple Intelligence devrait être absente de tous les iPhone vendus en septembre, puisqu’il faut un délai incompressible entre la finalisation d’une version d’iOS et son installation sur un smartphone neuf. Rappelons que les iPhone 16 ne seront pas les seuls à profiter d’Apple Intelligence. Retrouvez ici la liste complète des appareils compatibles.

Si l’intelligence artificielle sera déployée avec iOS 18.1, toutes les fonctions présentées en juin ne seront pas proposées dès le lancement. Une autre fuite de Mark Gurman laissait entendre que la nouvelle version de Siri n’arriverait qu’en 2025. Apple ne nous a pas habitués à une telle stratégie morcelée. Mais l’arrivée d’Apple Intelligence est tellement stratégique face à la concurrence de Google avec Gemini et elle implique tant de briques de son écosystème que la firme ne veut prendre aucun risque.

Source : Bloomberg