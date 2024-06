L’application de l’IA Gemini de Google débarque en France, voici comment elle va transformer votre quotidien

Google annonce le déploiement de son application Gemini pour Android et iOS en France et dans plusieurs pays européens. Cette application, fondée sur l'intelligence artificielle, promet d'améliorer la créativité et la productivité des utilisateurs grâce à une gamme de fonctionnalités vocales et visuelles.

Présentée sous le nom de Project Astra lors de la conférence Google I/O le 14 mai, l'application Gemini de Google intègre l'intelligence artificielle pour offrir des outils puissants et polyvalents. Cette IA est conçue pour booster la créativité et la productivité des utilisateurs en utilisant la caméra du smartphone pour fournir une aide en temps réel. Semblable à ChatGPT-4 et son mode vision, elle permet de nouvelles interactions grâce à l'analyse d'images instantanée.

Depuis aujourd'hui, l'application Gemini est en train d'être déployée en France et dans plusieurs autres pays européens. Les utilisateurs peuvent la télécharger depuis le Play Store ou l'activer via une carte apparaissant lors de l'activation de l'Assistant Google. Sur iOS, Gemini sera accessible dans l'application Google au cours des prochaines semaines.

L’application Gemini veut devenir votre assistant préféré

Gemini intègre de nombreuses fonctionnalités populaires de l'Google Assistant, comme la configuration de minuteurs, le passage d'appels et l'enregistrement de rappels. De plus, elle offre une aide contextuelle directement sur votre écran qui est accessible par des commandes vocales ou des gestes simples. Cette application va au-delà des assistants classiques car elle permet aux utilisateurs de demander de l'aide par écrit, à l'oral ou via des images. Par exemple, prendre une photo d'un pneu crevé et obtenir des instructions pour le changer devient un jeu d'enfant. Et pour les plus gourmands, il suffira du cliché d'un plat pour en obtenir immédiatement la recette détaillée.

Sur le même sujet – Google Photos : rechercher certains clichés va devenir un jeu d’enfant avec cette fonction IA

Google prévoit d'enrichir encore davantage Gemini avec des extensions pour Google Calendar, Keep, Tasks et des utilitaires comme l'application Horloge d'Android. L'intégration récente de YouTube Music et les fonctionnalités à venir, comme Gemini Live, promettent de rendre l'application encore plus utile et intégrée au quotidien des utilisateurs. En élargissant son support linguistique à de nombreuses langues, dont le français, la société veut s’assurer que Gemini soit accessible au plus grand nombre.