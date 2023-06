watchOS 10 : l’Apple Watch reçoit une mise à jour de taille, voici toutes les nouveautés

Apple a annoncé watchOS 10, la nouvelle version de son système d’exploitation pour smartwatch, à l’occasion de sa conférence annuelle WWDC. Elle fait le plein de nouveautés.

Lors de sa Worldwide Developer Conference, Apple a présenté watchOS 10, une des plus importantes mises à jour pour ses montres connectées. Parmi les nouveautés, citons une interface utilisateur mise à jour avec un accent renouvelé sur les widgets, des applications first-party rafraîchies, comme Compass, Mindfulness, Maps et bien d'autres, ainsi que d'autres nouvelles fonctionnalités.

Les Widgets font leur retour sur l’Apple Watch

Alors que la première Apple Watch comportait un système de widgets appelé Glances, celui-ci a été supprimé dans watchOS 3, Apple ayant mis l'accent sur les applications natives. Cependant, à cause du départ de nombreuses entreprises, dont notamment Meta avec Messenger, il était plus que jamais temps de faire revenir les Widgets.

Avec watchOS 10, le fait de tourner la couronne digitale depuis le cadran de la montre fera apparaître une nouvelle pile de Widgets intelligents, offrant des informations utiles telles que les prévisions météorologiques ou les données importantes de la journée. Selon votre situation, votre montre vous proposera intelligemment de nouveaux widgets que ce soit les événements à venir du calendrier, les rappels de médicaments, les cartes d'embarquement, et bien plus encore. Auparavant, une pression sur la Digital Crown sur le côté de l'Apple Watch permettait d'accéder à l'écran d'accueil, ce qui constitue un changement important dans la manière d'utiliser votre smartwatch.

L’Apple Watch en fait toujours plus pour votre santé

Sur le plan de la santé, Apple présente une nouvelle fonctionnalité de watchOS 10 appelée Time in Daylight, qui utilise le capteur de lumière ambiante pour mesurer le temps que vous passez à l'extérieur.

Apple ajoute également une nouvelle fonctionnalité de l'app Mindfulness qui vous permet de suivre vos émotions et votre humeur quotidienne, en déplaçant même la couronne numérique pour faire défiler des formes afin de déterminer ce que vous ressentez. Ces informations sur l'état d'esprit peuvent ensuite être suivies dans l'application Santé sur iOS 17 ou iPadOS 17, en même temps que d'autres données de santé.

Les cyclistes n’ont pas été oubliés par Apple

watchOS 10 est une version particulièrement adaptée aux cyclistes, puisqu’Apple introduit la détection des chutes, la calorimétrie pour le vélo électrique, les rappels d'entraînement, ainsi que la vitesse, la cadence et les zones de puissance de leur entraînement. Le compteur de puissance permet de mesurer le seuil fonctionnel de puissance, c'est-à-dire le niveau d'intensité le plus élevé qu'un cycliste peut maintenir pendant une heure de vélo.

En outre, les séances d'entraînement à vélo s'affichent automatiquement en direct sur votre iPhone, qui devient ainsi son propre écran. Il est ainsi facile de l'installer sur votre vélo et d'afficher des mesures plus avancées telles que l'altitude, l'itinéraire de la course et les zones de fréquence cardiaque tout en gardant les mains libres. Mieux encore, votre Apple Watch pourra se connecter en Bluetooth à d’autres de vos appareils de mesure, comme les wattmètres, les capteurs de cadence ou les capteurs de vitesse compatibles.

Quelles autres nouveautés sur watchOS 10 ?

L’application Boussole a également droit à une mise à jour. Tout d'abord, elle crée automatiquement deux points de repère. Le premier point de cheminement indiquera l'endroit estimé où vous avez eu votre dernière connexion cellulaire. Cette fonction est utile lorsque vous êtes en randonnée et que vous devez passer un appel téléphonique ou consulter vos messages. Elle permet également de placer un point de repère pour le dernier appel d'urgence. Elle indiquera approximativement l'endroit où vous avez eu accès à un réseau pour la dernière fois, afin que vous puissiez passer un appel d'urgence si nécessaire.

Avec iOS 17, Apple a introduit la fonctionnalité Name Drop, conçue pour tuer les cartes de visite. Un utilisateur d'iPhone pourra partager simplement ses coordonnées avec un utilisateur d'Apple Watch en rapprochant son appareil. Les utilisateurs de l’Apple Watch peuvent également utiliser NameDrop en sélectionnant le bouton Partager de Ma fiche dans l’app Contacts, ou en sélectionnant la complication du cadran Ma fiche.