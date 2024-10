Le RCS peine à convaincre les utilisateurs d’iPhone, voici pourquoi

Malgré l’intégration de RCS avec iOS 18, les utilisateurs d’iPhone ne semblent pas aussi enthousiastes que prévu. Un sondage révèle pourquoi ce protocole, pourtant vanté par Google, n’a pas encore séduit tous ces propriétaires.

Le RCS (Rich Communication Services) a été présenté comme l'avenir des SMS. Il offre des fonctionnalités telles que les accusés de lecture, les indicateurs de saisie en temps réel, et le partage d'images et de vidéos en haute qualité. Cependant, bien que Google ait fait pression pour son adoption, de nombreux utilisateurs d’iPhone sont encore réticents à y passer. Un sondage mené récemment a permis de comprendre pourquoi cette technologie n'a pas encore conquis les cœurs des utilisateurs d'Apple.

Le sondage, qui a recueilli plus de 10 000 réponses, révèle plusieurs raisons expliquant cette réticence. Bien que cette technologie ait été introduite avec iOS 18, de nombreux utilisateurs en dehors des États-Unis ne se sentent pas concernés par le débat RCS contre iMessage. En France, par exemple, des applications comme WhatsApp ou Messenger dominent déjà la messagerie, le rendant donc moins pertinent. Toutefois, SFR a récemment activé son réseau, tandis qu’Orange et Bouygues Telecom prévoient de suivre cette tendance sans préciser de date. Free Mobile reste silencieux sur cette adoption, mais cette évolution démontre une volonté de moderniser les services de messagerie.

Le RCS est encore freiné par un manque de support des opérateurs et de clarté

Un autre problème majeur mentionné dans le sondage est l'absence de support RCS par certains opérateurs téléphoniques. De nombreux utilisateurs ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas activer le protocole car leur opérateur ne le supportait pas encore. Que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Pologne, les utilisateurs d’iPhone attendent toujours que leurs opérateurs le prennent en charge . En France, l’adoption de RCS par SFR est un signe encourageant, mais la majorité des utilisateurs d'Orange et Bouygues Telecom attendent encore une date précise de déploiement.

D'autres utilisateurs expliquent simplement qu’ils ne savent pas ce qu’est ou comment activer le RCS avec iOS 18. Apple n’a pas rendu son intégration évidente, et les étapes à suivre pour activer ce service sur iPhone restent floues pour beaucoup. Malgré ces obstacles, ceux qui ont réussi à l’adopter se montrent satisfaits. Ils apprécient la possibilité de partager des photos et vidéos de haute qualité et d’interagir plus facilement avec leurs contacts utilisant Android. Reste à voir si cette technologie saura convaincre davantage d’utilisateurs dans les mois à venir.

