Le Google Play Store a perdu près de la moitié de ses applications, mais c’est pour votre bien

Le Google Play Store vient de vivre une transformation importante. En un an, près de deux millions d’applications ont été supprimées. Un grand ménage qui ne devrait pas faire de mécontents, ni chez les utilisateurs, ni chez les développeurs sérieux.

Le Google Play Store est depuis longtemps un lieu ouvert aux développeurs du monde entier. Mais cette ouverture a aussi ses limites. Des millions d’applications de faible qualité s’y sont accumulées au fil des ans, rendant la navigation difficile et la recherche d’applis utiles frustrante.

Qui n’a jamais installé une application qui ne fait rien ou qui affiche juste une publicité ? Face à ce constat, Google a décidé d’agir. Et la solution a été radicale : supprimer massivement les applications jugées inutiles ou trompeuses.

Selon l’analyse de la société Appfigures, relayée par nos confrères de Techcrunch, le Play Store est passé de 3,4 millions à seulement 1,8 million d’applications entre début 2024 et avril 2025. Cela représente une chute de 47 % en un an. Un chiffre impressionnant, qui montre à quel point Google a voulu reprendre le contrôle. Contrairement à Apple, dont l’App Store est resté stable, l'entreprise a lancé un véritable nettoyage. Le but est simple : rendre ce dernier plus fiable, plus pratique, et surtout plus utile pour les utilisateurs d’Android.

Le Google Play Store devient plus clair, plus sûr et plus facile à utiliser pour les utilisateurs Android

Google cible désormais les applications vides, sans intérêt, ou mal conçues. Cela inclut celles qui n’affichent qu’un texte, une image, ou qui prétendent proposer un service sans rien faire. Certaines n’étaient là que pour générer des revenus publicitaires, sans aucun contenu réel. Désormais, elles sont supprimées. D’autres règles imposent aux éditeurs d’être identifiables, surtout en Europe. L'entreprise combine vérifications humaines et intelligence artificielle pour mieux filtrer ce qui arrive sur le Play Store.

Au final, ce grand ménage est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs Android. Trouver une application utile ou fiable devrait devenir plus facile. Moins de spam, moins d’arnaques, et une navigation plus agréable : c’est exactement ce qu’on attend d’une boutique d’applications. Il reste encore des progrès à faire, mais ce tri massif montre que Google prend enfin le problème au sérieux.