Le MacBook Air M4 est beaucoup moins cher avec cette offre pour les French Days, voici comment en profiter ! 

Il y a quelques jours, le nouveau MacBook Air d’Apple était en promotion sur Amazon. Mais durant les French Days, son prix chute à nouveau et cette fois, ça se passe chez Carrefour ! Vous pouvez l’avoir à seulement 976,50 €. Voici comment profiter de ce bon plan.

Les amateurs de bons plans vont être ravis. Durant les French Days, de nombreux sites de e-commerce cassent les prix des produits high-tech. C’est le bon moment pour craquer ! Sorti il y a quelques semaines au prix de 1199 euros, le MacBook Air de 13,6 pouces doté de la puce M4 est actuellement à prix mini.

En effet, Carrefour a décidé de gâter les détenteurs de la carte fidélité. Vous pouvez obtenir l’ordinateur portable signé Apple à seulement 976,50 € grâce à la réduction immédiate de 50 € et aux 172,50 € qui s’ajoutent à votre cagnotte. Attention, les stocks sont limités et à ce prix, le MacBook Air M4 risque de partir vite. N’attendez pas pour en profiter !

Le MacBook Air M4 passe à prix cassé pour les French Days

Sorti en 2025, le récent MacBook Air 13 pouces voit son prix chuter durant les French Days chez Carrefour. C’est le bon moment pour se faire plaisir ! Ce nouveau MacBook Air est doté de la puissante puce M4 qui, avec son CPU 10 cœurs et son GPU 8 cœurs, est 2 fois plus rapide que le modèle avec puce M1. On retrouve aussi une mémoire vive de 16 Go et un espace de stockage SSD de 256 Go.

Cerise sur le gâteau, le MacBook Air M4 n’est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. En effet, il a été conçu pour tirer parti de toutes les nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence. Le moteur neuronal de la puce M4 s’avère jusqu’à trois fois plus performant que celui de la génération M1. Il est donc beaucoup plus rapide, particulièrement pour la retouche photo et le montage vidéo assistés par IA. Comme toujours, l’autonomie est un gros point fort des MacBook avec une endurance pouvant atteindre 18 heures en usage standard.

Pensé aussi bien pour un usage personnel que professionnel, ce modèle introduit deux améliorations très utiles en visioconférence. Sa caméra frontale de 12 mégapixels intègre la fonction Cadre centré. Comme son nom l’indique, cette technologie permet de rester toujours au centre de la vidéo, même quand vous êtes en mouvement. L’ensemble audio bénéficie quant à lui de trois microphones pour une captation sonore plus claire et précise.

Ce MacBook Air peut gérer deux écrans externes en 6K, en plus de son écran principal Liquid Retina de 13,6 pouces, capable d’afficher un milliard de couleurs. Pour le reste, les fonctionnalités classiques restent au rendez-vous : Touch ID, clavier Magic rétroéclairé, charge via MagSafe, double port Thunderbolt, prise audio 3,5 mm, ainsi qu’une connectivité sans fil via Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.