iOS 18 : vous pourrez bientôt contrôler votre iPhone et votre iPad seulement avec les yeux, le futur est là

Apple vient d’annoncer que sa technologie Eye Tracking va débarquer sur iPhone et iPad avec iOS 18. Son fonctionnement est relativement à celle du Vision Pro, avec la caméra de l’appareil qui détecte ce que regarde de l’utilisateur pour lui permettre de cliquer sur un élément de l’écran. Une fonctionnalité s’adressant aux personnes en situation de handicap.

Apple continue tranquillement de teaser les nouveautés qui arriveront avec iOS 18. Sans surprise, nous savons déjà que la proche mise à jour mettra l’accent sur l’intelligence artificielle, permettant notamment de retranscrire des conversations en temps réel. Bonne nouvelle, la firme de Cupertino n’a pas oublié les personnes en situation de handicap. Celle-ci a présenté hier de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité hier, dont une particulièrement impressionnante.

L’Eye Tracking parlera à tous ceux qui ont suivi l’actualité du Vision Pro de près. Pour rappel, le casque détecte, à l’aide d’un système de caméras intégrées, les mouvements oculaires de l’utilisateurs pour repérer automatiquement où celui-ci regarde. Cette fonctionnalité s’apprête ainsi à faire son arrivée sur iOS 18, afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d’utiliser plus facilement leur iPhone et leur iPad.

Contrôler son iPhone par le regard, ce sera bientôt possible

Dans la vidéo accompagnant l’annonce, on voit qu’il suffit de regarder sur l’élément sur lequel on souhaite cliquer pour que l’écran le mette en surlignage. En regardant un court instant ce dernier, l’appareil interprètera cela comme un clic. Le tout semble particulièrement fluide et ce, sans qu’aucun mouvement physique ne soit nécessaire de la part de l’utilisateur. Une avancée de taille pour toutes les personnes concernées.

Contrairement au Vision pro néanmoins, l’iPhone et l’iPad devront ici se contenter d’une seule caméra, le capteur selfie, pour fonctionner. Apple précise qu’il suffira d’installer iOS 18 pour en profiter et que sa technologie « ne nécessite pas de matériel ou d’accessoires supplémentaires ». Notons que d’autres fonctionnalités très intéressantes ont également été annoncées, notamment Music Haptics permettant aux personnes malentendantes d’expérimenter des morceaux de musique via des vibrations diverses.