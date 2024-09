iOS 18 arrive très bientôt, voici quand la télécharger et quels iPhone sont compatibles

Comme chaque année, Apple attend l’officialisation des nouveaux iPhone avant de déployer la nouvelle version de son système d’exploitation. 2024 ne fera pas exception : suite à l’arrivée des iPhone 16, Apple confirme la date de mise à disposition d’iOS 18. Mais votre smartphone est-il compatible avec cette nouvelle version ? Et quand cette version arrivera-t-elle ? Réponse dans cet article.

iOS 18 a été officiellement présenté en juin 2024, à l’occasion de la WWDC organisée par Apple à Cupertino. Une version marquée par l’arrivée d’Apple Intelligence, un système d’intelligence artificielle mixte, combinant des algorithmes pris en charge localement et des services accessibles en ligne, grâce à ChatGPT d’OpenAI. Apple Intelligence optimise non seulement le fonctionnement de l’ensemble du système, mais également celui des applications préinstallées, comme iMessage, Mail, Photos, etc.

Durant tout l’été, la firme américaine a publié les versions beta d’iOS 18. Elles ont toutes apporté des indices sur le fonctionnement d’Apple Intelligence, mais également sur les possibilités des nouveaux iPhone. Certaines fonctions sont en effet exclusives aux iPhone 16, tandis qu’Apple Intelligence n’arrivera que sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. Nous vous conseillons la lecture de notre dossier sur iOS 18.

Mais quand pourrez-vous en profiter ? Et surtout quels iPhone seront compatibles avec iOS 18, Apple Intelligence ? Apple a répondu à toutes ces questions ce soir. Tout d’abord, iOS 18 sera disponible lundi 16 septembre 2024. Soit dans une semaine. Ce sera une très grande mise à jour. Prenez donc le temps de la télécharger et de l’installer. Mais Apple Intelligence ne sera pas présent dans cette version. En effet, les Américains pourront en profiter, en beta, au mois d’octobre avec iOS 18.1. Et les Français devront comme toujours attendre pour s’y essayer. L’arrivée est prévue en 2025, sans plus de précision.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 18 ?

Voici la liste des iPhone qui pourront passer à iOS 18 :

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2e et 3e génération)