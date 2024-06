iOS 18 : l’iPhone va enfin avoir droit à une refonte de ce menu incontournable

Apple prépare une refonte du Centre de Contrôle avec iOS 18. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des widgets de musique redessinés et à des améliorations des commandes HomeKit. Cette mise à jour promet de nombreux changements et fonctionnalités de cet incontournable qui n'a pas changé depuis 2017.

iOS 18 s'annonce comme une mise à jour majeure. On sait qu'elle sera centrée sur l’IA avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, Siri et Notes seront les principaux à bénéficier de ces nouveautés. Parmi d'autres, on retrouve la technologie Eye Tracking, qui permettra de contrôler les iPhones et iPad avec les yeux, et d'autres fonctions destinées à améliorer l'accessibilité.

Selon Mark Gurman de la newsletter Power On, Apple prévoit de remanier le Centre de Contrôle de l'iPhone dans iOS 18. Cette refonte inclura des mises à jour du widget de musique et des contrôles HomeKit pour la maison intelligente.

Le Centre de Contrôle des iPhone n’a pas changé depuis 2017, il était temps !

Le Centre de Contrôle n'a pas vraiment changé depuis le lancement de l'iPhone X en 2017, et cette mise à jour est donc très attendue. Actuellement, les contrôles audio sont limités à une petite section en haut à droite de l'écran. De nombreux utilisateurs ont demandé une interface plus grande pour la musique qui intègre peut-être la pochette de l'album et une barre de lecture par défaut. Dans iOS 17, ces éléments supplémentaires nécessitent un appui long pour apparaître. Avec iOS 18, on peut donc s'attendre à une interface plus intuitive et accessible.

Sur le même sujet – iOS 18 : malade en voiture ? Apple a trouvé un remède miracle pour les propriétaires d’iPhone

Le système actuel de HomeKit sélectionne automatiquement jusqu'à six accessoires à afficher dans la section Home du Centre de Contrôle. Cependant, cette disposition automatique n’est pas vraiment appréciée par les utilisateurs, car elle ne correspond pas toujours à leurs préférences. Il serait plus pratique de pouvoir choisir manuellement les accessoires à inclure et d'avoir une disposition fixe. Des tuiles plus grandes, similaires à celles de l'application Home pourraient améliorer son utilisation. Cette personnalisation rendrait les commandes de la maison intelligente plus cohérentes et plus faciles à utiliser.