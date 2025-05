Une manette avec un écran intégré, est-ce vraiment utile ? On a testé la Nacon Revolution X Unlimited

Le constructeur Nacon revient sur le marché des manettes Pro avec la Nacon Revolution X Unlimited. Un pad dédié au PC et à la Xbox qui veut séduire les joueurs exigeants. Sa particularité est d’intégrer un écran sur sa façade. Une fonctionnalité curieuse qui promet beaucoup.

Nacon a toujours été une valeur sûre dans le domaine des manettes Pro, celles dédiée aussi bien aux joueurs exigeants qu’aux adeptes d’esport. Son nouveau pad, le Nacon Revolution X Unlimited, veut séduire ce public, tout en se démarquant avec l’intégration d’un écran en façade.

Cet écran souhaite apporter une certaine facilité d’utilisation, en permettant par exemple d’ajuster ses réglages à la volée. L’idée est bonne sur le papier, mais l’est-elle dans la pratique ? La Nacon Revolution X Unlimited est-elle seulement une bonne manette ? Vaut-elle ses 199 euros ? Réponse tout de suite.

Une manette qui assume son côté Pro

Côté technique, nous avons tout le package du bon pad compétitif, avec des boutons de façade mécaniques pour plus de réactivité, des gâchettes ajustables sur deux niveaux (profond ou instantané) ou encore jusqu’à quatre profils entièrement personnalisables. L'un des gros atout de la Nacon, ce sont ses sticks magnétiques, qui garantissent un retour parfait au point neutre pour plus de précision, en plus d’une plus grande durabilité. La conséquence ? Un confort optimal est l’absence du tant redouté drift. La zone morte peut aussi être ajustée pour les plus exigeants.

Ajoutons à celui la présence de six boutons programmables, quatre à l’arrière et deux au sommet du pad près des gâchettes. Des boutons extrêmement bien placés qu’on a l’habitude de voir sur ce genre de produit, et qui font toujours leur preuve en termes d’efficacité.

Côté connectique, la Nacon Revolution X Unlimited offre trois choix : Bluetooth, filaire (temps de réponse de 1 ms) et 2,4 Ghz via dongle (temps de réponse de 2 ms). Elle se connecte bien évidemment sur PC, mais aussi sur Xbox, la manette étant certifiée par Microsoft. En revanche, les joueurs de PS5 devront se tourner vers d’autres modèles.

Le poids fort de cette Nacon, c’est bien sa personnalisation. Dans la sacoche fournie avec le pad (un très bon point), on trouve de quoi entièrement customiser son bébé, que ce soit avec des sticks (trois sortes sont disponibles), des anneaux (fins ou épais), ou une croix directionnelle supplémentaire.

Ce qu’on apprécie le plus ? La présence de poids de 10, 14 ou 16 grammes à inclure dans les poignées. Nous sommes par exemple adeptes des manettes lourdes et y rajouter un peu de masse est toujours satisfaisant.

La cerise sur le gâteau, c’est la présence d’un dock de recharge qui accueille la manette quand on ne joue pas. A noter que niveau autonomie, la Nacon se débrouille très bien, frôlant les neuf heures en bluetooth et les cinq heures en 2,4 Ghz. Notons aussi qu’on peut gagner une heure en désactivant les vibrations, ce qui devrait plaire aux joueurs compétitifs.

Et le confort, dans tout ça ? Nacon a fait de l’excellent travail, notamment dans les sensations. On apprécie beaucoup ce revêtement caoutchouc sur les poignées, qui évite toutefois d’être désagréable au bout de longues heures de jeu. Autre qualité ? Les boutons très agréables (surtout les gâchettes avec leur revêtement), ainsi que les supplémentaires idéalement placés. Du beau travail.

Seul écueil ? Des boutons de Pause et de Partage un peu hauts, ce qui nous fera parfois les chercher du bout des doigts. On pourrait aussi noter un gabarit massif par rapport à une manette Xbox classique. De notre côté, nous adorons, mais ce ne sera sans doute pas le cas de tous les joueurs. Dans l’ensemble, c’est une réussite.

Un écran intéressant, mais un peu gadget

La grosse particularité de la Nacon Revolution X Unlimited, c’est évidemment son écran en plein milieu de la façade. Pour sa manette, Nacon a fait le choix d’une dalle LCD de 1 pouces et non tactile, moins onéreuse que de l’OLED.

Cet écran n’est pas ici pour afficher des données en jeu (puisque pour cela, il faudrait que les développeurs prennent cette donnée en compte). Pas question donc de vous montrer vos munitions restantes ni votre barre de vie. En réalité, cet affichage permet, d’une simple pression de touche, de naviguer dans les paramètres de la manette. L’intérêt ? Changer le mapping des touches à la volée, gérer les vibrations, le gyroscope, le volume du jeu ou même l’appairage, ce qui permet de gagner du temps.

A l’utilisation, nous devons avouer que la présence de l’écran est un peu gadget. En effet, la Nacon ne fait rien de plus qu’une autre manette sans écran ne ferait, que ce soit par des leds signalétiques ou tout simplement par le logiciel PC. Un gimmick séduisant sur le papier, mais qui montre rapidement ses limites.

Le logiciel téléchargeable sur Windows n’est pas le poids fort de cette manette. Il se contente en effet du strict minimum (mapping des touches, gestion de la batterie) à travers une interface peu engageante. De fait, une fois nos réglages faits, nous ne passerons plus uniquement qu’à travers l’écran du pad.

Alors on achète ?

La Nacon Revolution X Unlimited mise énormément sur son écran, ce qui est étrange, étant donné que ses qualités se trouvent ailleurs. Le constructeur nous offre en effet une manette pro non seulement agréable, mais ultra personnalisable et franchement efficace. Mais son plus grand atout, cela reste son prix : 199 euros, ce qui reste moins cher que ses concurrentes directes, comme la Razer Wolverine V3 Pro ou encore la SCUF Instinct.

A quel public est-elle destinée ? A ceux qui cherchent le confort optimal et une personnalisation poussée, ainsi que ceux qui veulent performer dans les jeux compétitifs notamment avec des boutons supplémentaires. Les joueurs plus classiques seulement attirés par l’écran peuvent rester sur un pad plus classique.