iOS 18 : comment l’IA va bouleverser votre usage de l’iPhone

Avec iOS 18, Apple va mettre le paquet sur l'IA. Les utilisateurs vont pouvoir utiliser leur iPhone bien plus efficacement au quotidien. L'assistant vocal Siri et l'application Notes sont les principaux bénéficiaires de ces nouveautés, mais pas que.

Apple a un train de retard sur l'IA, mais a pour ambition de devenir à court-terme une locomotive plutôt qu'un suiveur sur ce terrain. L'entreprise a lancé le projet Greymatter (matière grise) dans ce but, qui va apporter de nombreuses fonctionnalités alimentées par l'IA à l'iPhone dès l'introduction d'iOS 18. La publication AppleInsider a eu vent de plusieurs des nouvelles options à venir, voici donc un aperçu de ce qui devrait nous attendre dans quelques mois.

Siri va largement profiter de cette ruée vers l'IA pour s'améliorer, alors que l'assistant vocal est loin d'être considéré comme une pointure du marché actuellement. Grâce à un modèle de langage opérant en local, Siri va voir ses capacités de réponse progresser sensiblement. Elle pourra aussi mieux prendre en compte des informations liées à la date, aux événements prévus dans le calendrier, ou à des lieux. L'utilisateur pourra aussi demander à Siri de lui faire un résumé de ses notifications.

Siri au centre de l'expérience IA d'iOS 18

Le résumé et la transcription de texte par IA sont déjà arrivés sur Android, iOS 18 les apportera sur l'iPhone. Là encore, c'est Siri qui devrait entrer en jeu pour propulser ces fonctionnalités. L'assistant vocal interagira pour ce faire avec d'autres applications natives, comme Notes ou Dictaphone – Mémos Vocaux.

Siri pourrait également jouir de voix plus naturelles, tandis que la synthèse vocale serait améliorée. Apple plancherait par ailleurs sur des fonctions permettant à Siri de contrôler des médias sur d'autres appareils. Il serait par exemple possible de l'invoquer sur l'Apple Watch pour lancer la lecture de musique sur un autre terminal, ou de lancer une action sur son Apple TV à la voix depuis l'iPhone. Déjà bien connecté et offrant une expérience fluide et transparente, l'écosytème d'Apple n'en deviendrait qu'encore plus pertinent. AppleInsider précise que cette fonction pourrait ne pas être disponible dès iOS 18, mais sur une version ultérieure.

Si Siri est particulièrement gâtée par l'IA, Apple prévoit aussi d'intégrer des fonctionnalités d'IA générative à d'autres composantes d'iOS. L'application Photos est concernée. Celle-ci sera dotée d'un outil permettant de supprimer certains éléments d'un cliché. Pour rester dans la génération et l'édition d'images, iMessages pourrait avoir droit à une extension laissant l'utilisateur créer et modifier des visuels par IA directement depuis l'app de messagerie. Un précédent rapport laissait entendre que l'on pourrait aussi générer ses propres emojis personnalisés.

Apple Notes vers une révolution ?

L'app Notes embarquera aussi son propre outil de génération de contenu par IA, probablement du texte. Elle prendra en outre en charge l'enregistrement audio, la transcription audio et le résumé de texte. Une unique note peut contenir à la fois du texte, de l'audio et de l'image, du contenu généré par l'humain ou par IA.

Toujours dans Notes, l'IA permettra de reconnaître des équations et de les résoudre. Il sera de surcroit possible de générer des graphiques à partir de données mathématiques. Des plateformes d'IA génératives tierces, comme ChatGPT, savent déjà le faire, mais l'intérêt est ici de disposer de toutes ces capacités au sein de l'écosystème d'Apple. Avec toutes ces améliorations, Notes pourrait bien se substituer à d'autres solutions populaires chez les étudiants et les professionnels.

La saisie de texte prédictive pourrait compléter automatiquement des équations et formules mathématiques reconnues afin de gagner du temps. Dans cette optique de rédiger plus rapidement sur son iPhone, les réponses intelligentes devraient débarquer dans Messages, Mail et Siri. Comme sur Android, il s'agit d'obtenir des suggestions de réponses générées à partir de vos habitudes et du contexte pour passer moins de temps à écrire vos messages et emails.

Source : AppleInsider