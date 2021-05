Android 12 : découvrez Material You, la nouvelle interface qui redessine Android

Android 12 lance un redesign complet de l'interface stock dont on n'avait jusqu'ici redécouvert que des traces dans les méandres du code source. Des changements qui commencent à apparaitre dans la première bêta publique du système d'exploitation disponible depuis hier soir. Voici à quoi ressemble le nouveau design Material You.

Google a profité de la conférence Google I/O 2021 pour lancer la première bêta publique de Android 12. Cette bêta conclut la phase de bêta développeurs qui nous avait donné un premier aperçu du système d'exploitation. Lors de la phase Developers Preview, le système d'exploitation ne comportait pas vraiment de changements visibles par rapport à l'interface de Android 11. Mais des développeurs, notamment chez XDA avaient réussi à activer un nouveau design en déclenchant des bouts de codes inactifs.

Initialement connu sous le nom Material NEXT, le nouveau design a finalement été baptisé Material You. Comme son nom l'indique, le leitmotiv de ce nouveau langage visuel est une personnalisation accrue. Par exemple, lorsque vous changez de fond d'écran, Android 12 vous demande désormais si vous souhaitez par la même occasion appliquer un thème système basé sur l'analyse des couleurs de votre image par une intelligence artificielle.

Android 12 : voici Material You, une nouvelle interface très axée sur la personnalisation

Comme vous pouvez le voir dans l'animation ci-dessus, le thème change les couleurs dans divers endroits comme les notifications, l'écran de verrouillage, les widgets, les applications Google et même certaines applications tierces. On a par contre une mauvaise nouvelle. Dans un premier temps, ces thèmes systèmes adaptés de vos fonds d'écrans seront une exclusivité des smartphones Pixel. Google explique que la fonctionnalité sera disponible sur des smartphones d'autres marques dans un second temps.

Ces thèmes sont loin d'être la seule nouveautés. Google a en effet changé assez profondément son langage design. Comme par exemple avec le nouveau centre de contrôle avec ses boutons rectangulaires aux bords arrondis. Ou encore le panneau de notifications qui ressort mieux grâce à l'emploi d'une couleur distincte.

Google a également beaucoup travaillé sur les animations, pour donner une impression de vitesse en réduisant leur durée. Mais la vitesse n'est pas qu'une question d'animations. Google a passé beaucoup de temps à optimiser Android 12. Et l'effet de ces optimisations est significatif : par exemple l'utilisation du CPU est en baisse jusqu'à 22% dans certains cas par rapport à la génération précédente.

Signe de la période, Google a par ailleurs beaucoup mis l'accent sur les fonctionnalités de protection de la vie privée. Un nouveau tableau de bord dédié à la vie privée permet de voir d'un coup d'oeil les réglages des permissions ainsi que de consulter les accès des applications aux données dans le cadre de ces autorisations. Comme sur iOS 14, un indicateur dans la barre d'état vous permet de savoir à tout instant si une application accède à votre microphone ou votre caméra.

Android 12 : Material You est en cours de déploiement

Des nouveaux réglages permettent par ailleurs de désactiver l'accès à ces périphériques au niveau du système, si vous voulez être sûr qu'aucune application ne peut y accéder. Google propose désormais un contrôle plus granulaire sur les données que vous partagez avec les applications. Par exemple, il est possible de choisir entre un accès à la localisation précise ou un accès à la localisation approximative – les applications météo n'ont en l'espèce pas besoin de connaître votre localisation précise.

Plus largement, Google a mieux intégré la protection de la vie privée aux fonctionnalités coeur du système. Google lance notamment Android Private Core qui est un composant système qui force les nouvelles technologies déployées dans Android 12 à être protectrices de la vie privée par design. Google évoque le cas de Live Captions, Now Playing et des réponses intelligentes : tout le traitement du son et de la langue est effectué via le Android Private Core en local pour protéger la vie privée.

La vidéo en toute fin d'article vous donnera un aperçu supplémentaire des nouveautés design de Android 12. Notez, si vous avez installé la bêta, que ces changements design sont encore en cours de déploiement et reposent sur un composant serveur et les utilisateurs rapportent que les nouveaux éléments de l'interface apparaissent petit à petit dans leur smartphone. Si vous avez l'impression que votre installation d'Android 12 ressemble encore à s'y méprendre à Android 11, on vous conseille donc d'attendre quelques jours que votre smartphone rejoigne le déploiement de Material You.