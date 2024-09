Apple Intelligence prendra de la place sur iPhone, voici combien vous devrez libérer pour installer l’IA

Apple dévoile combien d'espace de stockage est nécessaire pour profiter des fonctionnalités de l'IA Apple Intelligence lors de sa sortie sur iPhone. C'est le moment de supprimer les fichiers qui ne vous servent à rien.

Bien qu'iOS 18 soit disponible sur tous les iPhone compatibles, la nouvelle version du système d'exploitation mobile est pour ainsi dire incomplète. L'une des nouveautés annoncées lors de la keynote de début septembre est en effet absente : Apple Intelligence.

Pour rappel, il s'agit d'un ensemble de fonctionnalités basées sur l'IA. On y trouve des possibilités désormais connues. Par exemple la possibilité de créer des images à partir de rien ou presque, de chercher un document précis en posant une question, de relire et corriger un texte…

Vous pourrez aussi faire en sorte que l'IA trie votre boîte mail pour afficher les messages les plus urgents en premier. Tout cela est bien beau, mais ça va prendre combien de place sur votre iPhone ? Apple a répondu à la question dans sa dernière note de mise à jour.

Voici combien d'espace de stockage est nécessaire pour installer l'IA Apple Intelligence

“Apple Intelligence est disponible sur iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, tous les modèles d’iPhone 16 et les modèles iPad et Mac avec M1 et versions ultérieures. Les iPhone ont besoin de 4 Go de stockage“, lit-on. On ne sait pas ce qu'il en est pour les iPAd et Mac en revanche.

Une note en bas de page précise que “les exigences de stockage concernant Apple Intelligence augmenteront à mesure que davantage de fonctionnalités seront déployées“. Pas de chiffre précis, mais on peut raisonnablement s'attendre à passer à 8 Go au bout d'un moment.

Notez que les 4 Go demandés s'ajoute à l'espace nécessaire pour installer la mise à jour iOS 18.1. Si vous êtes un peu juste, prenez le temps pour faire le ménage en supprimant les applications et fichiers inutiles. Les plus impatients d'essayer les fonctionnalités de l'IA made in Apple peuvent installer la bêta en suivant ce guide. Soyez tout de même conscient que le système peut comporter des bugs. Au besoin, effectuez une sauvegarde de votre iPhone avant de vous lancer.

Source : 9to5Mac