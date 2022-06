iOS 16 : l’iPhone 6S, l’iPhone 7 et le premier iPhone SE ne sont pas compatibles

iOS 16 est désormais officiel. Suite à la WWDC 2022, Apple vient d'annoncer la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour. L'iPhone 6S, l'iPhone 7 et le premier iPhone SE ne pourront pas installer le système d'exploitation.

Comme prévu, Apple a profité de la conférence d'ouverture de la WWDC, l'évènement annuel dédié aux développeurs, pour dévoiler les nouveautés prévues au sein de ses systèmes d'exploitation, comme iPadOS, WatchOS et macOS. Le géant de Cupertino s'est aussi longuement étendu sur iOS 16, la mise à jour de l'OS des iPhone.

Parmi les nouveautés phares, on trouve un écran de verrouillage entièrement revu, avec la possibilité d'ajouter des widgets et des complications, et de nouvelles options dans l'app Messages. Comme à l'accoutumée, Apple a également annoncé la liste des iPhone compatibles avec iOS 16.

La liste officielle des iPhone compatibles avec iOS 16

Cette année, plusieurs modèles seront privés de mise à jour. L'iPhone 6S, l'iPhone 7 et le premier iPhone SE ne pourront pas passer à iOS 16. Pour installer la mise à jour, et profiter des dernières nouveautés de l'OS, il faudra impérativement disposer d'un iPhone 8 ou d'un modèle plus récent. La gamme des iPhone 8 est arrivée dans les magasins en 2017, soit il y a 5 ans.

Notez que l'iPhone 6S est sorti en septembre 2015, contre septembre 2016 pour l'iPhone 7. De son côté, l'iPhone SE premier du nom est arrivé sur le marché début 2016. Malgré l'éviction des trois appareils, Apple continue de proposer une longévité logicielle impressionnante à ses smartphones. Voici la liste complète des terminaux compatibles avec iOS 16 :

Pour mémoire, iOS 15 n'avait pas écarté d'iPhone l'an dernier. En effet, tous les iPhone déjà compatibles avec iOS 14 étaient en mesure de passer à iOS 15. Le géant de la Silicon Valley ne mettait aucun smartphone sur le côté et gardait en vie des téléphones lancés il y a plusieurs années. Pour mémoire, iOS 16 sera déployé dans le courant de l'automne 2022.