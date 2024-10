L’IA s’invite dans ces haltères, mais c’est surtout votre compte qu’elles vont faire mincir !

L’intelligence artificielle s’immisce dans nos vies, des réfrigérateurs aux aspirateurs, pour rendre chaque objet “intelligent”. La dernière trouvaille sont des haltères connectés qui suivent vos mouvements et ajustent vos exercices à domicile. Une innovation surprenante pour ceux qui cherchent à muscler leur routine à faire maigrir et leur portefeuille.

L’IA a déjà pris d’assaut nos cuisines avec les réfrigérateurs intelligents de Samsung, capables de détecter les aliments manquants, et nos salons avec les robotos aspirateurs qui nettoient sans effort. Désormais, c’est le monde de la musculation qui passe à l’ère de l’intelligence artificielle. Technogym, connu pour ses équipements de fitness haut de gamme, vient de lancer des haltères connectés qui embarquent des capteurs pour analyser vos mouvements et ajuster le poids en fonction de vos performances.

Ces “Connected Dumbbells” de Technogym offrent une plage de poids allant de 2 à 24 kg, ajustables par un simple mouvement de rotation de la poignée. Le modèle de base est proposé sur leur site au Royaume Unis à 1410 £, soit environ 1640 €, tandis que la version “plus” monte à 2530 £, soit près de 2900 €. Ce pack inclut un support design pour les haltères, un tapis de training et quelques accessoires de musculation. Cerise sur le gâteau, la société propose même l’installation chez vous, avec retrait des emballages, pour que votre salon devienne votre nouvelle salle de sport.

Technogym vend des haltères connectées alimentées par IA pour près de 2900 euros

Ces haltères se veulent “intelligents” grâce à un capteur intégré qui analyse les mouvements et ajuste les exercices via l’application Technogym. C’est un peu comme avoir un coach personnel, mais intégré dans un bout de métal. L'IA choisit les poids et les exercices selon votre niveau, un peu comme ChatGPT qui ajuste ses réponses à vos questions. Le tout se déroule ensuite sur un écran d’application, loin d’être une révolution pour ceux qui veulent simplement enchaîner quelques répétitions.

L’intégration de l’IA dans ces haltères apporte un plus pour ceux qui aiment la précision et la technologie. Mais cela reste avant tout un gadget coûteux, et il est important de rappeler que cela ne remplace pas un vrai coach capable de corriger votre posture en direct et de vous motiver. Pour ceux qui préfèrent un entraînement simple et direct, ces appareils connectés ressemblent plus à un accessoire de luxe qu’à une nécessité. Idéal pour les fans de technologie, ou pour les passionnés de musculation qui n’ont pas peur de vider leur portefeuille pour une séance à domicile ultra-connectée.