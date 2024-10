Ces Galaxy Watch de Samsung reçoivent enfin Wear OS 5, préparez-vous à faire le plein de nouveautés

Après plusieurs mois de tests, Samsung commence le déploiement de Wear OS 5 sur ses montres connectées. Cette nouvelle version promet des améliorations de performance et des fonctionnalités enrichies. De nombreux utilisateurs attendaient ce passage en version stable, et la mise à jour arrive enfin.

Depuis plusieurs années, les montres connectées de Samsung sont presque devenues un choix incontournable pour les amateurs de Wear OS, le système d'exploitation développé par Google pour ces appareils. Avec le lancement de la version bêta de One UI 6 Watch en juin dernier, les utilisateurs de la Galaxy Watch 6 ont pu découvrir en avant-première les nouvelles fonctionnalités de Wear OS 5. Ce programme s’est ensuite étendu à des modèles plus anciens, permettant à plus d’utilisateurs de tester la nouvelle version.

Désormais, Samsung est prêt à déployer la version stable de Wear OS 5 sur les Galaxy Watch 6 qui ont participé au programme de test. La mise à jour concerne également les modèles plus anciens comme les Galaxy Watch 5. Cette version stable met fin à la phase bêta et permet aux utilisateurs de retrouver un suivi de mises à jour plus classique. Bien que la date précise du déploiement pour tous les modèles reste incertaine, les possesseurs de Galaxy Watch peuvent s'attendre à recevoir cette nouvelle version très prochainement.

Samsung met fin à la bêta et lance Wear OS 5 sur les Galaxy Watch

Avec cette mise à jour, les Galaxy Watch 6 inscrites au programme bêta vont automatiquement passer à la version stable de Wear OS 5, sans nécessiter d'inscription supplémentaire. La mise à jour inclut diverses améliorations de performance et des nouvelles fonctionnalités adaptées à l’interface One UI 6 Watch de Samsung. Pour les derniers modèles, comme la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra, cette version de Wear OS 5 était déjà incluse dès leur lancement. En revanche, les modèles plus anciens bénéficient désormais de la version finale.

Ce déploiement intervient alors que Google a récemment suspendu la mise à jour Wear OS 5 sur ses propres montres, la Pixel Watch et la Pixel Watch 2, en raison de certains problèmes. Cette situation permet à Samsung de prendre les devants et de proposer à ses utilisateurs une version stable de Wear OS 5, tandis que les possesseurs de Pixel doivent encore patienter.

Source : Reddit u/Enjinr