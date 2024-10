L’interdiction du smartphone à l’école est “une urgence nationale” pour le gouvernement

L'interdiction du smartphone à l’école et au collège est une priorité du ministre délégué chargé de la réussite scolaire. Il vise une application de la mesure au plus tard à la rentrée de septembre 2025. Les tests ont déjà démarré et sont concluants.

Il y a quelques semaines, Anne Genetet, alors fraichement nommée ministre de l'Éducation nationale, déclarait vouloir “laisser une forme d'autonomie aux établissements” sur la question de l'interdiction totale du smartphone à l'école. Cette intervention semblait alors entrer en opposition avec le projet d'interdire les mobiles dans les collèges et écoles de France en 2025.

Mais voilà aujourd'hui qu'un autre membre du gouvernement partage une vision différente. Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire, a évoqué sa volonté de mettre en place une “pause numérique”, terme utilisé pour décrire l'interdiction totale de l’utilisation des téléphones dans les écoles avant le lycée, dans tous les établissements à la rentrée scolaire 2025 au plus tard.

L'interdiction des smartphones à l'école, un “chantier”, mais une “priorité”

“Je pense qu’il y a une urgence nationale. On parle de la santé de nos jeunes, c’est une mission sur laquelle on n’a pas le droit de faillir”, a-t-il expliqué au micro de CNews/Europe 1. 180 collèges ont déjà commencé à expérimenter cette fameuse “pause numérique” et les retours des établissements sont satisfaisants, note Alexandre Portier, qui veut donc étendre la mesure à l'ensemble des écoles et collèges du territoire.

L'interdiction du smartphone dans le cadre scolaire “permet aux jeunes d’être totalement investis dans ce temps d’apprentissage”, estime-t-il. Le ministre délégué chargé de la réussite scolaire regrette “une loi qui est votée depuis six ans et qui n’est toujours pas mise en œuvre”, dénonçant “un manque de volonté politique”. Il admet qu'un immense chantier se dresse devant lui, mais qu'il fait de ce dossier une priorité. Pour l'instant, on ne sait toujours pas avec certitude si l'interdiction générale du mobile sera appliquée dès 2025.

Les conditions de cette application restent également floues. Les règles seront-elles les mêmes dans chaque établissement ? Pour la phase de test, les écoles disposent d'une marge de manœuvre. Certaines ont par exemple organisé un système de boîtes ou de casiers dans lesquels les smartphones sont déposés par les élèves, qui peuvent récupérer leur appareil à la fin des cours.

Source : Le Monde