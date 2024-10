Ce numéro emblématique d’Orange tire sa révérence et laisse un vide chez les abonnés de la première heure

Un numéro bien connu des abonnés Orange va disparaître le mois prochain et marquera avec lui la fin d'une ère pour de nombreux utilisateurs. L’opérateur propose désormais des alternatives plus modernes mais cette transition laisse un goût de nostalgie pour certains.

À l’époque des premiers téléphones portables, bien avant les smartphones et les forfaits tout illimités, les utilisateurs de mobiles se souviennent des claviers T9. Il fallait appuyer plusieurs fois sur les touches pour écrire un simple SMS, que l'on transmet maintenant par satellite. Cela rendait l’écriture abrégée quasi indispensable pour économiser chaque caractère. Les Nokia de cette époque, comme le célèbre 3310, étaient partout, et le jeu Snake était le passe-temps préféré de beaucoup. C’était une autre époque, où chaque fonction était plus simple… mais aussi plus limitée.

Au fil des années, le fameux numéro #123# d’Orange est devenu un réflexe pour les abonnés. Il permettait de vérifier rapidement son crédit restant et de connaître la date de la prochaine remise à zéro. Pour ceux qui avaient une Mobicarte ou un forfait limité, ce code court était une manière rapide de garder un œil sur sa consommation. Mais dès le mois de novembre 2024, ce dernier disparaîtra, poussant les utilisateurs à se tourner vers le numéro 555, un service audio, ou vers les applications Orange et Moi et MySosh.

Orange met fin au #123#, mais le suivi conso reste accessible

Le #123# permettait d'afficher instantanément les informations sur le crédit restant en temps de communication et la date de la prochaine remise à zéro du compteur. Ce service, simple et efficace, s’est progressivement retrouvé en marge des nouvelles habitudes. Désormais, Orange oriente ses utilisateurs vers le 555, une alternative audio qui donne accès aux mêmes informations de manière vocale. Une solution moins rapide pour certains, mais qui reste accessible à ceux qui sont habitués aux options classiques.

L’opérateur mise également sur ses applications mobiles, comme Orange et Moi ou MySosh, pour centraliser ses services et offrir un suivi plus complet. Ces applications permettent aux utilisateurs de consulter leur suivi conso directement sur leur smartphone, mais au prix d'une démarche un peu plus longue que le simple #123#. Si la disparition de ce numéro est un signe de modernisation, elle marque aussi la fin d'une époque pour ceux qui préféraient la simplicité d’un numéro court.