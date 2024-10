Le nouveau Tesla Model Y a été repéré en Chine et en Espagne avec des phares jamais vus chez la marque

Le Tesla Model Y restylé continue de faire parler de lui. En effet, plusieurs prototypes camouflés du SUV électrique ont été aperçus sur les routes espagnoles et chinoises. L'occasion d'apercevoir certaines modifications apportées par le constructeur.

Ce n'est plus un secret depuis quelques semaines, le Model Y devrait être le prochain véhicule de la gamme Tesla à profiter d'une refonte complète, après celle opérée sur la Model 3 “Highland” en novembre 2023.

Dès 2024, les rumeurs ont commencé à affluer sur la toile concernant cette réédition du Model Y… Des bruits de couloir qui avaient d'ailleurs contraint Tesla à prendre la parole sur le sujet. Pour cause, de nombreux clients ont décidé de reporter l'achat de leur Model Y, préférant attendre l'arrivée de cette hypothétique version relookée.

Elon Musk s'était alors montré formel : pas de lancement de Model Y cette année. En précisant bien “cette année”, le milliardaire a toutefois laissé entendre qu'un nouveau Model Y était bien dans les cartons. Finalement, nous en avons eu la confirmation dès juillet 2024 avec la publication de premières photos volées. Et il y a quelques jours, un leaker chinois a annoncé que la production du nouveau Model Y, plus connu sous le nom de code Juniper, allait débuté dès cette semaine dans la Gigafactory de Shanghaï.

Des phares totalement revus sur le futur Model Y

Or, en ce vendredi 25 octobre 2024, nos confrères des sites Electrek et Motor.es ont partagé des clichés de plusieurs prototypes camouflés du futur Model Y (visibles ci-dessus). Aperçus en Chine et en Espagne, ces prototypes nous permettent d'en savoir un peu plus sur les modifications apportées par Tesla sur le design de la voiture la plus vendue au monde.

On remarque notamment que le constructeur a largement redessiné la partie avant du Model Y avec de nouveaux phares en forme de boomerang. Divisés en deux étages, ces phares s'étendent à la fois sur le capot et sur le haut du pare-choc du véhicule.

Ces blocs optiques qui forment une crosse sont assez en vogue chez les constructeurs automobiles actuels. On pense notamment aux récentes productions de Toyota, comme le dernier C-HR hybride rechargeable ou encore la nouvelle Prius Plug-in Hybrid pour ne citer qu'elles. Pour Tesla, on imagine qu'il s'agit de marquer une certaine rupture avec le design de la nouvelle Model 3.