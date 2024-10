Crimson Desert veut révolutionner le jeu d’aventure en monde ouvert. On y a joué et nous n’avons pas été entièrement convaincus

Crimson Desert est un jeu d’action aventure en monde ouvert très prometteur. Un titre extrêmement ambitieux qui mise sur la liberté d’action et sur un système de combat nerveux. Nous avons pu y jouer pendant une heure et demie, voici nos premières impressions.

Après le succès de son MMO Black Desert Online, le studio coréen Pearl Abyss cherche à explorer de nouveaux horizons. Ce sera le cas avec Crimson Desert, sa production très ambitieuse. Il s’agit d’un jeu d’action aventure en solo et en monde ouvert qui s’inspire -entre autres- de Breath of the Wild, de The Witcher 3, de Dragon’s Dogma ou encore de Red Dead Redemption 2. La promesse est simple : lâcher le joueur dans un univers gigantesque et le laisser s’amuser avec une multitude d’outils mis à sa disposition. Nous avons pu y jouer en compagnie des développeurs.

Contrairement à ce que son nom laisse penser, Crimson Desert n’est pas un spin-off de Black Desert. S’il en reprend quelques éléments, il se déroule dans un univers différent ; il n’utilise même pas le même moteur. C’est un titre qui se tient par lui-même et qui veut séduire un public plus large que la niche des joueurs de MMO.

Ce n'est pas un RPG, mais un jeu d’aventure narratif. On y incarne Kliff, un guerrier humain chargé de sauver le continent de Pywel d’une mystérieuse menace. L’atout principal de Crimson Desert ? Son immense continent conçu en un bloc, mais aussi son système de combat nerveux qui puise dans diverses influences, de Dark Souls à Dragon’s Dogma en passant par Assassin's Creed. C’est cet aspect que nous avons pu essayer.

Un système de combat prometteur, mais loin d’être terminé

En compagnie des développeurs, nous avons été conviés à essayer la bagarre de Crimson Desert à travers quatre combats de boss. Nous avons pu affronter deux humains, un yeti de quatre mètres de haut ainsi qu’une tortue géante aussi large qu’une montagne. Une expérience qui ne nous a pas entièrement convaincu, mais dans laquelle nous voyons un superbe potentiel.

Sur le papier, le système de combat est simple : un coup faible avec R1, un coup fort avec R2, on lève le bouclier avec L1 et on fait des roulades avec Rond. Mais Pearl Abyss veut aller plus loin avec un gameplay « exigeant ». De fait, de nombreuses compétences viennent se greffer à ce système : la possibilité de s’accrocher aux ennemis, de donner des coups de poignard, des coups de pieds sautés, de voler, de voltiger avec une toile tel Spider-Man…. Des capacités qui s’activent en combinant deux ou trois touches en même temps, comme croix et rond ou rond et triangle. Beaucoup de choses à retenir, mais pas de panique, puisque tout ça se débloquera au fur et à mesure de la progression, nous assure-t-on.

Nous avons commencé par les combats contre les deux humains, à savoir le roi cerf et le diable des roseaux. Si le premier s’est montré assez classique, le deuxième s’est avéré plus intéressant. Se déroulant dans un champ où la visibilité est réduite par des épis de blé, il nous oblige à faire preuve de stratégie tant notre adversaire est rapide, dangereux et fourbe avec ses attaques à distance. Crimson Desert ne propose pas des bastons au rythme lent à la Souls, mais quelque chose de nerveux proche des beat them all. Dans l’ensemble, ça marche. Malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à revoir. Nous avons la désagréable sensation de ne pas contrôler entièrement notre personnage. Nous essayons les combos, mais ceux-ci ne se lancent pas forcément. La faute à une combinaison de touches parfois peu judicieuse et qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Effectuer un coup de poignard avec rond et croix ? Cela se traduit la plupart du temps par une roulade, car les deux touches n’ont pas été activées à la milliseconde près. Un peu rageant.

De plus, on sent un système qui mérite encore un certain travail. Par exemple, notre personnage « glisse » plus qu’il ne bouge et les coups manquent cruellement d’impact. Cela s’en ressent particulièrement dans les combats contre les adversaires plus gros, comme le yeti. Pour vaincre ce dernier, il faut lui grimper sur le dos, s’agripper et donner des coups de poignard. Dans le feu de l’action, il est compliqué de savoir qu’on frappe bien là où il faut. Ajoutons à cela l’absence de système de verrouillage et nous avons des affrontements encore un peu brouillons. Pourtant, nous ne sommes pas inquiets. Les bagarres restent impressionnantes et il ne manque pratiquement rien pour qu’elles soient agréables. Pearl Abyss a quelque chose de solide pour son jeu, mais doit encore peaufiner plusieurs aspects pour tutoyer les ténors du genre. En tout cas, les développeurs nous ont assuré que leur travail était encore loin d’être terminé et que les choses allaient s’améliorer à l’avenir.

Quid de l’avenir, justement ? Crimson Desert a encore le temps de se bonifier. Les développeurs nous ont indiqué que la date de sortie annoncée pour 2025 n’était qu’indicative, et qu’il se pourrait que le jeu arrive finalement plus tard. Prendre le temps qu’il faut, voici le crédo du studio. Quoiqu’il arrive, il sortira sur PC, mais aussi sur consoles. Sera-t-il le prochain grand jeu d’action aventure en monde ouvert ? Il faudra faire preuve de patience pour le savoir.