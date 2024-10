Star Wars : l’un des Jedi les plus puissants de l’univers pourrait bien faire son retour, cet acteur culte est prêt à renfiler la robe

L'un des Jedi les plus puissants de l'univers Star Wars pourrait bien faire son grand retour. C'est en tout cas le souhait de cet acteur culte, bien décidé à enfiler la robe à nouveau.

Depuis quelques années, on a vu de nombreux personnages cultes de l'univers Star Wars faire un retour inattendu sur le petit écran. On pense évidemment à la série Obi-Wan, qui a permis à Ewan McGregor de revenir dans la peau du célèbre maître Jedi. Ou encore à Temuera Morrison, qui près de 20 ans après l'Attaque des Clones, a renfilé l'armure de Boba Fett dans The Book of Boba Fett sur Disney+.

En d'autres termes, rien n'est jamais figé dans le marbre chez la firme aux grandes oreilles, et n'importe quel personnage iconique de l'univers Star Wars pourrait être amené à revenir un jour ou l'autre. De là même à braver la mort ?

Mace Windu, maître Jedi culte

C'est en tout cas le souhait de Samuel L. Jackson. Comme vous le savez peut-être, le mythique acteur américain a eu la chance d'incarner l'un des Jedi les plus puissants de l'univers de Star Wars. A savoir : Mace Windu.

Ce maître Jedi est apparu pour la première fois dans la prélogie Star Wars (les épisodes 1, 2 et 3 donc) et faisait partie du Conseil de l'ordre Jedi, aux côtés de Yoda, Plo Koon ou encore Ki-Adi-Mundi. Si vous avez vu les films et notamment la Revanche des Sith, vous savez que Mace Windu a connu un destin funeste.

Après avoir découvert la véritable identité du sénateur Palpatine, le maître Jedi se rend au Sénat pour arrêter le dernier des Sith encore en vie. Alors que Mace Windu est sur le point de tuer le seigneur noir, Anakin bascule définitivement du côté obscur de la Force et tranche le bras du maître Jedi. Palpatine en profite alors pour achever son adversaire et le propulse à travers la fenêtre, direction une chute vertigineuse dans le ciel de Coruscant.

Samuel L. Jackson veut reprendre le rôle

De prime abord, on voit mal comment Mace Windu aurait pu survivre à un tel vol plané. Mais Samuel L. Jackson n'est visiblement pas de cet avis. Lors d'une interview dans The Tonight Show de Jimmy Fallon (visible ci-dessus), l'interprète de Nick Fury estime qu'un retour de Mace Windu est tout à fait possible !

“Je veux dire, il y a une longue histoire de personnages manchots dans l'univers Star Wars (ndrl : une référence à Luke et Anakin, qui ont tous les deux perdu un bras en combat). Donc, juste parce qu'ils m'ont coupé le bras et que je suis tombé d'une fenêtre, cela ne veut pas dire que je suis mort. Je suis un Jedi ! Je suis le deuxième Jedi le plus puissant de l'univers, après Yoda”, clame-t-il haut et fort.

Dans le reste de l'entretien, Jackson explique avoir déjà commencé à tâter le terrain pour faire revenir Mace Windu d'entre les morts. Il a notamment évoqué la chose avec Bryce Dallas Howard, actrice/productrice/réalisatrice américaine qui a notamment signé plusieurs épisodes de la série The Mandalorian. “Allez, mets-moi le pied à l'étrier, je suis prêt ! Tu sais, j'apprendrai à utiliser le sabre de la main gauche”, lui a-t-il dit lors d'une conversation. Et vous, seriez-vous excité à l'idée de revoir Samuel L. Jackson dans le rôle de Mace Windu ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : The Tonigh Show