The Frame QLED 55 pouces 2024 : Samsung brade sa TV à moins de 1000 € !

Vous souhaitez acheter une nouvelle TV mais attendez une bonne occasion pour vous équiper à un bon prix ? Ce bon plan devrait vous plaire ! Samsung a mis en place des codes pour avoir jusqu’à 120 € de remise immédiate sur ses produits. En cumulant différentes offres, vous pouvez par exemple obtenir la très populaire TV Samsung The Frame QLED 2024 de 55 pouces à seulement 979 € au lieu de 1499 €. Cerise sur le gâteau, vous avez le cadre offert !

Du vendredi 25 octobre à 17h00 au lundi 28 octobre 2024 à 11h59, Samsung vous propose de faire des économies sur vos achats. Ainsi, le géant coréen réduit ses tarifs en proposant des codes exclusifs pour son application mobile Samsung Shop. Et bonne nouvelle, ces codes sont valables sur les catégories smartphones, tablettes, PC portables, stockage, montres, écouteurs, TV de la gamme QLED, projecteurs, barres de son, moniteurs et accessoires. Si vous avez des achats à faire dans l’une ou plusieurs de ces catégories, cette offre est faite pour vous !

Voici les codes à utiliser pour avoir jusqu’à 120 € de remise immédiate depuis l’application gratuite Samsung Shop :

SUPER60 : 60 € de remise immédiate dès 500€ d’achat

: 60 € de remise immédiate dès 500€ d’achat SUPER80 : 80 € de remise immédiate dès 700€ d’achat

: 80 € de remise immédiate dès 700€ d’achat SUPER120 : 120 € de remise immédiate dès 1000€ d’achat

Ces codes sont à renseigner directement dans votre panier. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, une tablette ou encore une TV mais ils ne sont pas en promotion ? En passant par l’application et en utilisant l’un de ces codes, vous pouvez avoir une belle réduction pour faire vos achats à un tarif plus intéressant. C’est par exemple le cas de la TV Samsung The Frame QLED 2024 dans sa version de 55 pouces.

Elle était récemment en vente à 1499 € mais vous pouvez la trouver à seulement 1299 € sur le site officiel. Et en passant par l’application, grâce au code SUPER120, vous bénéficiez de 120 € de remise immédiate. Mais ça n’est pas tout ! Ce modèle est éligible au remboursement de 200 € et Samsung vous offre le cadre (hors cadre métal doré). Afin de bénéficier de l'offre, le cadre doit être ajouté au panier.

La TV The Frame QLED 55 pouces 2024 vous revient donc à 979 € et vous avez le cadre d’une valeur de 79 € offert.

Cette récente TV The Frame QLED de 55 pouces voit son prix chuter de plus de 500 € !

Vous cherchez une TV discrète qui pourrait parfaitement se fondre dans le décor ?La Samsung The Frame vous offre la possibilité de transformer votre téléviseur en œuvre d’art. Ainsi, à la place du traditionnel et disgracieux écran noir, lorsque la TV est en mode veille, vous pouvez afficher des tableaux disponibles parmi les 2500 oeuvres de l'Art Store ou choisir de mettre vos propres photos.

Le capteur de mouvement permet à votre TV de s’allumer uniquement lorsque vous êtes dans la pièce. Vous économisez ainsi de l’énergie. Vous pouvez accrocher la The Frame directement au mur, comme un tableau. Le câble ultra fin est très discret et tout le système électronique et les connectiques sont présent dans un boitier déporté que vous pourrez cacher dans votre meuble TV afin d’avoir l’illusion d’un véritable tableau.

La Samsung TV The Frame QLED 2024 est dotée d’un processeur Quantum Processor 4K, plus rapide et puissant. La dalle de 55 pouces est certifiée sans reflets et profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et grâce à l’intelligence artificielle, tous les contenus sont affichés en 4K UHD (3840 x 2160 pixels) et ce, quelle que soit la source. Le mode EyeComfort permet par ailleurs d’adapter automatiquement la luminosité pour un meilleur confort visuel. Enfin, cette TV intelligente intègre Tizen et dispose du Wi-Fi, du Bluetooth, d’un port ethernet, de 4 ports HDMI et 3 ports USB.