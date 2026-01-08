GTA 6 encore repoussé ? Rockstar n’est pas sûr de pouvoir sortir son jeu événement en 2026

Le journaliste Jason Schreier a révélé qu'en interne, les employés de Rockstar s'inquiètent de ne pas pouvoir honorer la date de sortie annoncée de GTA 6. Certaines missions ne sont pas encore finalisées et le studio doit encore corriger les nombreux bugs se trouvant dans le jeu.

C'est une arlésienne dont on n'a pas encore fini d'entendre parler. Pourtant, tout semblait s'être accéléré à la diffusion du premier trailer officiel de GTA 6. Rockstar y annonçait alors fièrement une date de sortie pour 2025 et tout allait au mieux dans le meilleur des mondes. Mais la chose était évidemment trop belle pour être vraie et, quelques mois plus tard, le studio annonce finalement un report pour mai 2026.

Qu'à cela ne tienne, les fans feront encore preuve d'un peu de patience. Mais au mois de novembre de l'année dernière, rebelote : la date de sortie est de nouveau repoussée, cette fois au 26 novembre 2026. Rockstar n'est pas dupe : l'attente autour de GTA 6 est telle qu'il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Autrement dit, mieux vaut une déception passagère qu'un jeu raté. Quitte, potentiellement, à repousser une troisième fois la date de sortie…

GTA 6 pourrait ne pas sortir en 2026

C'est en tout cas ce que suggère le journaliste Jason Schreier au micro du podcast Button Smash. Selon ses informations, GTA 6 n'est pas encore “content complete”, c'est-à-dire qu'il reste encore du contenu à développer pour les équipes. À ce stade du développement et à seulement quelques mois du lancement présumé, cela n'a d'anodin, surtout pour un jeu de cette envergure qui a besoin de beaucoup de temps pour que tous ses bugs soient corrigés.

Si bien qu'en interne, toujours selon Jason Schreier, personne n'est véritablement sûr de pouvoir terminer le jeu avant novembre 2026 — bien que le journaliste précise que cette date de sortie semble beaucoup plus raisonnable que les précédentes. À ce stade, tout dépend donc du moment où les missions seront toutes finalisées, afin de déterminer si les développeurs auront assez de temps pour corirger tous les bugs. Si tel n'est pas le cas, un nouveau report de la date de sortie est à envisager.

Source : Button Smash