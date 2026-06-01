L’excellent Honor 400 5G avec son capteur 200 MP chute à 189,90 € seulement, c’est du jamais vu et ça ne va pas durer !

Vous cherchez un smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques avancées ? Le Honor 400 est affiché à 239,90 € seulement sur AliExpress. C’est déjà un super prix pour un smartphone de cette qualité. Mais avec le code PHDFRS30, il passe à 209,90 €. Cerise sur le gâteau, en payant par PayPal, vous avez 20 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 189,90 € ! Attention, les stocks partent vite…

smartphone Honor 400

Lorsqu’on souhaite acheter un nouveau smartphone, mais qu’on dispose d’un petit budget, on doit souvent faire des concessions. Mais avec le Honor 400, vous avez le meilleur pour un prix cassé !

Le Honor 400 est toujours en vente sur le site officiel à 449 € dans sa version avec un espace de stockage de 512 Go. Vous n’avez pas à un tel budget à mettre dans un smartphone ? Ce bon plan est fait pour vous ! On a trouvé la version avec un espace de stockage de 256 Go à 239,90 € seulement sur AliExpress. Mais ça n’est pas tout !

Le géant du e-commerce propose actuellement des codes qui cassent le prix de nombreux produits high-tech. En renseignant le code PHDFRS30 dans votre panier, vous avez 30 € de réduction sur supplémentaire et, si en plus vous payez par PayPal, vous avez 20 € de remise. Le prix du smartphone chute donc à 189,90 € seulement !

Un smartphone à ce prix avec de telles caractéristiques, ça n’existe pas ! Mais attention, cette offre expire vite ! Profitez-en sans tarder. Pour rappel,

Le Honor 400 atteint son prix le plus bas en cumulant ces offres éphémères !

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, le Honor 400 ne manque pas d’atouts, à commencer par sa puissante puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 associé à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. C’est donc un smartphone équilibré qui reste fluide, même en cas d’usage intensif. L’écran est également bluffant puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,55 pouces qui profite d’une définition de 2736 x 1264 pixels, d’une luminosité impressionnante de 5000 nits et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour un smartphone à ce prix, on ne s’attend pas à une telle qualité côté photo. Poutant, le Honor 400 est doté d’une caméra Ultra HD de 200 MP. On retrouve aussi un ultra grand angle et macro de 12 MP et un capteur selfie de 50 MP. Grâce à l’IA, cette configuration vous permet d’avoir de sublimes photos. Enfin, la batterie de 5300 mAh vous assure une autonomie confortable. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Honor 400.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Nvidia annonce le DLSS 4.5 Ray Reconstruction, compatible avec les anciennes cartes graphiques

Le DLSS 4.5 Ray Reconstruction est la dernière technologie qui va débarquer sur nos cartes graphiques Nvidia. Elle vise à améliorer les performances en ray tracing et path tracing. Nvidia…

La DJI Osmo Pocket 3 à moitié prix : ce code fracasse le prix de la caméra, mais les stocks risquent de fondre rapidement

Vous cherchez une petite caméra stabilisée pour vous accompagner en voyage ? La parfaiteOsmo Pocket 3 de DJI est idéale pour tourner des VLOGs. Très simple d’utilisation et stabilisée, elle…

Le partage de compte en danger : Netflix, Disney et Apple remportent une victoire contre Spliiit

La justice française a donné raison à Netflix, Disney et Apple, condamnant la plateforme de partage d’abonnement Spliiit, qui est de plus en plus sous pression. Il y a quelques…

Quelle est la vitesse d’expansion de l’Univers ? La découverte de cette « ancienne civilisation » cosmique serait la clé de cette énigme

Les trous noirs sont auréolés de mystère, notamment en ce qui concerne leur fusion. Mais un changement de paradigme fondé sur les ondes gravitationnelles vient bouleverser notre compréhension et pourrait…

Le HONOR Magic 8 Lite avec sa batterie géante de 7 500 mAh passe sous les 200 € (-55%)

Disponible à moins de 200 € au lieu de 399 € à son lancement, le HONOR Magic 8 Lite fait l’objet d’une offre agressive sur AliExpress. Une double réduction fait…

Cet émulateur fait tourner des jeux Xbox 360 sur Android, mais un détail doit vous freiner

Faire revivre la Xbox 360 dans sa poche n’a jamais semblé aussi proche. Un nouvel émulateur Android affiche des performances qui dépassent les attentes. Son installation cache pourtant un piège…

Le puissant Google Pixel 10 est à prix cassé et il n’a jamais été aussi peu cher, mais l’offre est à quantité limitée

Alors qu’il est toujours en vente à 809 € sur le site officiel de Google, le Pixel 10 passe à prix sacrifié sur AliExpress en cumulant la promotion en cours…

Google Home : la nouvelle enceinte connectée annoncée pour le printemps 2026 a enfin une date de sortie

Google avait annoncé en octobre dernier le lancement d’une nouvelle enceinte Google Home au printemps 2026. La saison touchera à sa fin le 21 juin prochain, mais aucun signe de…

Nvidia RTX Spark : malgré les apparences, la nouvelle puce surpuissante ne s’adresse pas aux joueurs

Ça y est, après des jours de teasing intense, Nvidia a levé le voile sur ce qu’il promet être la prochaine grande révolution du marché PC : sa puce RTX…

Le Redmi Note 15 5G revient à seulement 157 € grâce à ce bon plan à durée limitée (-48%)

Le Redmi Note 15 5G est à moitié prix grâce à une offre à durée limitée. Lancé à 303 € dans sa version avec 256 Go de stockage, le smartphone…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.