L’excellent Honor 400 5G avec son capteur 200 MP chute à 189,90 € seulement, c’est du jamais vu et ça ne va pas durer !

Vous cherchez un smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques avancées ? Le Honor 400 est affiché à 239,90 € seulement sur AliExpress. C’est déjà un super prix pour un smartphone de cette qualité. Mais avec le code PHDFRS30, il passe à 209,90 €. Cerise sur le gâteau, en payant par PayPal, vous avez 20 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 189,90 € ! Attention, les stocks partent vite…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Lorsqu’on souhaite acheter un nouveau smartphone, mais qu’on dispose d’un petit budget, on doit souvent faire des concessions. Mais avec le Honor 400, vous avez le meilleur pour un prix cassé !

Le Honor 400 est toujours en vente sur le site officiel à 449 € dans sa version avec un espace de stockage de 512 Go. Vous n’avez pas à un tel budget à mettre dans un smartphone ? Ce bon plan est fait pour vous ! On a trouvé la version avec un espace de stockage de 256 Go à 239,90 € seulement sur AliExpress. Mais ça n’est pas tout !

Le géant du e-commerce propose actuellement des codes qui cassent le prix de nombreux produits high-tech. En renseignant le code PHDFRS30 dans votre panier, vous avez 30 € de réduction sur supplémentaire et, si en plus vous payez par PayPal, vous avez 20 € de remise. Le prix du smartphone chute donc à 189,90 € seulement !

Un smartphone à ce prix avec de telles caractéristiques, ça n’existe pas ! Mais attention, cette offre expire vite ! Profitez-en sans tarder. Pour rappel,

Le Honor 400 atteint son prix le plus bas en cumulant ces offres éphémères !

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, le Honor 400 ne manque pas d’atouts, à commencer par sa puissante puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 associé à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. C’est donc un smartphone équilibré qui reste fluide, même en cas d’usage intensif. L’écran est également bluffant puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,55 pouces qui profite d’une définition de 2736 x 1264 pixels, d’une luminosité impressionnante de 5000 nits et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour un smartphone à ce prix, on ne s’attend pas à une telle qualité côté photo. Poutant, le Honor 400 est doté d’une caméra Ultra HD de 200 MP. On retrouve aussi un ultra grand angle et macro de 12 MP et un capteur selfie de 50 MP. Grâce à l’IA, cette configuration vous permet d’avoir de sublimes photos. Enfin, la batterie de 5300 mAh vous assure une autonomie confortable. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Honor 400.