GTA 6 : des pirates menacent de publier des informations sur le jeu

Un groupe de cybercriminels affirment avoir accédé à des données concernant GTA 6. En l'absence de paiement d'ici la date limite fixée, il les diffusera publiquement sur son site.

GTA 6 personnages
Crédits : Rockstar Games

Le studio Rockstar Games, à qui l'on doit les GTA et donc le très attendu GTA 6, a subi une cyberattaque. Le groupe qui la revendique est ShinyHunters. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, c'est lui qui affirme être derrière le piratage massif de Ticketmaster en 2024, entre autres “exploits”. Rockstar a désormais jusqu'au 14 avril 2026, soit le jour de la publication de cet article, pour satisfaire les demandes des hackers. Faute de quoi les données récupérées seront publiées.

Ceci est un dernier avertissement : contactez-nous avant le 14 avril 2026, sinon nous divulguerons les informations et vous devrez faire face à toute une série de problèmes (numériques) qui ne manqueront pas de vous causer des soucis. Prenez la bonne décision, ne soyez pas le prochain à faire la une des journaux”, écrivent les pirates sur leur site. Ils demandent le versement d'une somme d'argent pour garder secrètes les informations sur GTA 6 en leur possession.

Payer ou tout dévoiler” : Rockstar face à un ultimatum concernant GTA 6

Du côté de Rockstar, on minimise fortement la valeur des données dérobées : “Nous pouvons confirmer qu'un volume limité d'informations non sensibles concernant notre entreprise a été consulté à la suite d'une violation de données commise par un tiers. Cet incident n'a aucune incidence sur notre organisation ni sur nos joueurs“. Avec un tel discours, on se doute que l'entreprise ne cèdera pas à la pression et ne paiera aucune rançon. Les ShinyHunters devraient donc mettre leur menace à exécution.

Lire aussi – Le prix de GTA 6 quasiment confirmé par Take-Two, l’éditeur sera-t-il gourmand ?

À ce stade, difficile de dire ce qui va ressortir de cette situation. On s'attend cependant à quelque chose d'une ampleur bien moins importante que les 90 minutes de vidéos gameplay de GTA 6 diffusées en 2022. Un piratage hors norme qui a valu à son auteur une incarcération dans une prison hospitalière pour une durée indéterminée. Il était alors âgé de seulement 18 ans.

Source : The Guardian


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