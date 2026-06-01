Nvidia annonce le DLSS 4.5 Ray Reconstruction, compatible avec les anciennes cartes graphiques

Le DLSS 4.5 Ray Reconstruction est la dernière technologie qui va débarquer sur nos cartes graphiques Nvidia. Elle vise à améliorer les performances en ray tracing et path tracing.

Nvidia a secoué l'industrie lors du Computex 2026 en annonçant sa puce RTX Spark, qui doit permettre aux PC portables Windows d'enfin atteindre les performances du MacBook Pro. Cette présentation choc a logiquement éclipsé toutes les autres nouveautés qui arrivent chez les Verts, mais la technologie de DLSS 4.5 Ray Reconstruction nous semble néanmoins intéressante.

Celle-ci intègre un modèle Transformer de deuxième génération qui permet d'améliorer la qualité d'image dans les jeux utilisant le ray tracing et le path tracing, qui sont de plus en plus nombreux, notamment chez les AAA. Les joueurs ne sont pas les seuls qui vont en bénéficier. Les créatifs qui ont recours à Blender Cycles vont pouvoir recourir au DLSS 4.5 Ray Reconstruction comme nouveau système de débruitage. Les artistes 3D pourront ainsi travailler dans leurs scènes avec une qualité de rendu proche du résultat final à partir de Blender 5.3, dont la mise à jour est attendue pour cet automne.

DLSS 4.5 Ray Reconstruction : Nvidia soigne encore le ray tracing et le path tracing

Voici les promesses de Nvidia concernant son DLSS 4.5 Ray Reconstruction :

Débruiteur plus performant : le nouveau modèle offre 35 % de capacité de calcul supplémentaire et traite 20 % de paramètres en plus tout en maintenant des performances comparables à celles du modèle précédent.

le nouveau modèle offre 35 % de capacité de calcul supplémentaire et traite 20 % de paramètres en plus tout en maintenant des performances comparables à celles du modèle précédent. Super Resolution améliorée : Grâce à une meilleure compréhension spatiale des scènes et à une utilisation plus intelligente des données de mouvement et d'échantillonnage des pixels fournies par le moteur de jeu, le modèle améliore la précision de l'éclairage, la stabilité temporelle et la fluidité des mouvements dans les contenus ray tracing et path tracing.

Grâce à une meilleure compréhension spatiale des scènes et à une utilisation plus intelligente des données de mouvement et d'échantillonnage des pixels fournies par le moteur de jeu, le modèle améliore la précision de l'éclairage, la stabilité temporelle et la fluidité des mouvements dans les contenus ray tracing et path tracing. Ensemble d'entraînement enrichi : Entraîné sur un volume de données plus important, le modèle améliore encore la reconstruction des images et sélectionne avec davantage de précision les données du moteur graphique afin de restituer des scènes plus fidèles au rendu de référence.

Entraîné sur un volume de données plus important, le modèle améliore encore la reconstruction des images et sélectionne avec davantage de précision les données du moteur graphique afin de restituer des scènes plus fidèles au rendu de référence. Contrôle renforcé pour les développeurs : Le nouveau modèle offre un contrôle plus fin de l'accumulation temporelle, permettant aux développeurs d'ajuster avec précision son comportement pour optimiser davantage la qualité d'image.

Le DLSS 4.5 Ray Reconstruction sera rendu disponible au mois d'août, et, bonne nouvelle, sera comaptible avec tous les modèles de cartes graphiques RTX (50, 40, 30, 20).