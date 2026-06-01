Le codec AV2 est finalisé, il promet une meilleure qualité vidéo en streaming

Les caractéristiques du codec AV2 ont été finalisées. Celui-ci est plus efficace que l'AV1, permettant d'améliorer la qualité vidéo en streaming, qui souffre encore de la comparaison avec les supports physiques.

Le streaming s'est imposé comme le mode de consommation majoritaire de la vidéo, qu'il s'agisse de séries, films, documentaires, ou même de sport. Sa praticité l'a rapidement rendu incontournable, alors même que cette technologie souffre de défauts, notamment de qualité. Il n'est pas rare d'observer des artefacts et du bruit à l'image quand on regarde des vidéos en streaming, notamment avec les scènes dans l'obscurité. Des progrès peuvent encore être réalisés pour améliorer l'expérience.

Justement, l'Alliance for Open Media (AOMedia) vient d'annoncer la finalisation des caractéristiques du codec vidéo AV2, successeur désigné du populaire AV1. L'organisme avait déjà officialisé l'AV2 en septembre 2025, et on pensait qu'il serait prêt plus tôt, mais il aura fallu plus de temps que prévu pour terminer l'établissement de l'ensemble des spécifications.

L'AV2 va progressivement remplacer l'AV1

“S'appuyant sur AV1, AV2 est conçue pour offrir une efficacité de compression supérieure, permettant une diffusion vidéo de haute qualité à des débits binaires nettement inférieurs. Elle est optimisée pour répondre aux besoins évolutifs du streaming, de la diffusion en continu et de la visioconférence en temps réel”, explique l'AOMedia.

Jean-Baptiste Kempf, à la tête de VideoLAN (le développeur de VLC), évoque un gain de performances entre 25 à 30 % d'AV2 par rapport à AV1. Les plateformes de streaming pourraient ainsi améliorer la qualité de l'image avec la même quantité de bande passante qu'actuellement. En outre, AV2 offre une prise en charge améliorée des applications AR et VR, la diffusion en écran partagé de plusieurs programmes, une meilleure gestion du contenu de l'écran et la capacité de fonctionner sur une gamme de qualité visuelle plus étendue, apprend-on.

Maintenant que la référence technique pour les implémentations de l'AV2 est définitive, les différents acteurs de l'industrie vont pouvoir sérieusement se pencher sur le développement d'outils pour rendre leurs services compatibles avec ce standard. Si la question des décodeurs logiciels ne pose pas de problèmes, la situation est différente d'un point de vue matériel. Les fabricants vont devoir ajouter le support AV2 à leurs prochains appareils et la transition risque de prendre quelques années. Les plateformes de streaming attendront qu'un certain niveau de renouvellement matériel chez les consommateurs soit atteint avant de proposer la diffusion vidéo par AV2.