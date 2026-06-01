Le partage de compte en danger : Netflix, Disney et Apple remportent une victoire contre Spliiit

La justice française a donné raison à Netflix, Disney et Apple, condamnant la plateforme de partage d'abonnement Spliiit, qui est de plus en plus sous pression.

Netflix
Crédits : 123RF

Il y a quelques semaines, Spliiit, plateforme mettant les utilisateurs en relation pour partager des comptes et réaliser des économies, subissait un premier revers judiciaire face à Ligue 1+. Dans le viseur notamment des services de streaming, elle vient de perdre une nouvelle bataille, cette fois-ci face aux géants du numérique que sont Netflix, Disney et Apple. Cette accumulation de décisions défavorables à son encontre menace son existence même.

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Spliiit à une amende de 785 000 euros, qui doivent être partagés comme suit par les trois plaignants : 630 000 euros pour Netflix, 120 000 euros pour Disney et 35 000 euros pour Apple. Ce montant pourrait être réévalué dans le futur. Le tribunal va évaluer les préjudices pour chaque plateforme en se basant sur l'historique complet des partages de comptes réalisés via Spliiit, rapporte L'Informé.

L'avenir de Spliiit est menacé

Jonathan Lalinec, PDG de Spliiit, a déjà annoncé que l'entreprise allait faire appel de cette décision. La plateforme a déjà retiré depuis longtemps les logos des services dont elle permet de partager des comptes pour éviter d'être accusée de contrefaçon. Elle est par contre attaquée sur le fait qu'elle viole les conditions générales d'utilisation de Netflix et consorts, ce dont elle se défend, estimant que les notions de foyer et de famille mentionnées dans ces CGU ne sont pas assez précises.

Dans un communiqué, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), organisation de lutte contre le piratage en ligne, s'est félicitée de cette décision. Elle estime que la justice française “confirme clairement que la société Spliiit a agi en violation des dispositions légales applicables vis-à-vis des membres ACE Apple, Disney et Netflix […], notamment en commettant des actes de complicité de violation des conditions générales d'utilisation, de concurrence déloyale et de contrefaçon des marques”.

L'ACE explique que le tribunal a été sensible à l'argument selon lequel “Spliiit se livre à une pratique illicite de commercialisation et de mise à disposition non autorisée d'identifiants” et qu'il a contribué “à la création d'un marché illicite à son seul profit”. Il est aussi précisé qu'il a été jugé que Spliiit a menti à ses clients en leur promettant de ne pas contrevenir au droit d'auteur et aux conditions contractuelles des plateformes.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Quelle est la vitesse d’expansion de l’Univers ? La découverte de cette « ancienne civilisation » cosmique serait la clé de cette énigme

Les trous noirs sont auréolés de mystère, notamment en ce qui concerne leur fusion. Mais un changement de paradigme fondé sur les ondes gravitationnelles vient bouleverser notre compréhension et pourrait…

Le HONOR Magic 8 Lite avec sa batterie géante de 7 500 mAh passe sous les 200 € (-55%)

Disponible à moins de 200 € au lieu de 399 € à son lancement, le HONOR Magic 8 Lite fait l’objet d’une offre agressive sur AliExpress. Une double réduction fait…

Cet émulateur fait tourner des jeux Xbox 360 sur Android, mais un détail doit vous freiner

Faire revivre la Xbox 360 dans sa poche n’a jamais semblé aussi proche. Un nouvel émulateur Android affiche des performances qui dépassent les attentes. Son installation cache pourtant un piège…

Le puissant Google Pixel 10 est à prix cassé et il n’a jamais été aussi peu cher, mais l’offre est à quantité limitée

Alors qu’il est toujours en vente à 809 € sur le site officiel de Google, le Pixel 10 passe à prix sacrifié sur AliExpress en cumulant la promotion en cours…

Google Home : la nouvelle enceinte connectée annoncée pour le printemps 2026 a enfin une date de sortie

Google avait annoncé en octobre dernier le lancement d’une nouvelle enceinte Google Home au printemps 2026. La saison touchera à sa fin le 21 juin prochain, mais aucun signe de…

Nvidia RTX Spark : malgré les apparences, la nouvelle puce surpuissante ne s’adresse pas aux joueurs

Ça y est, après des jours de teasing intense, Nvidia a levé le voile sur ce qu’il promet être la prochaine grande révolution du marché PC : sa puce RTX…

Le Redmi Note 15 5G revient à seulement 157 € grâce à ce bon plan à durée limitée (-48%)

Le Redmi Note 15 5G est à moitié prix grâce à une offre à durée limitée. Lancé à 303 € dans sa version avec 256 Go de stockage, le smartphone…

Ce géant du torrent s’est volatilisé deux jours sans la moindre explication

Le plus fréquenté des sites de torrents s’est brusquement évanoui du web. Pendant plus de deux jours, ses millions d’habitués sont restés sans nouvelle. Le silence total de ses opérateurs…

Xiaomi 17T Pro : à peine sorti, il est déjà en promotion. Profitez vite de l’offre de lancement !

Le Xiaomi 17T Pro vient tout juste de sortir. Pour rappel, les smartphones Xiaomi de la série T veulent offrir la même expérience qu’un flagship, mais pour un prix moins…

Ce test extrême de BYD pourrait changer votre regard sur la voiture électrique

Le froid reste l’ennemi juré des voitures électriques et de leur batterie. BYD a pourtant décidé de défier cette règle de la manière la plus brutale. Sa démonstration glaçante pourrait…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.