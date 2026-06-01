Windows 11 : le nouveau menu Démarrer vous agace ? Ce logiciel offre une alternative bien plus efficace

En 5 ans seulement, le menu Démarrer de Windows 11 a subit de nombreuses modifications. Reste que le résultat final n'est pas à la hauteur pour beaucoup d'utilisateurs. Alors, si vous faites partie des déçus, sachez qu'il existe une alternative pour retrouver un peu d'ergonomie et d'efficacité dans ce menu essentiel.

Depuis le lancement officiel de Windows 11 en 2021, le menu Démarrer a eu droit à son lot de modifications diverses et variées. Via la mise à jour 25H2 déployée en juin 2025, cette section essentielle de l'OS de Microsoft s'est d'ailleurs présenté sous un nouveau jour. Au programme, un design totalement remanié, avec des parties dédiées aux applis épinglées, aux recommandations du constructeur et à la connexion entre smartphone et PC. Seulement, cette refonte est loin d'avoir fait l'unanimité chez les utilisateurs. Les reproches sont multiples :

sa taille trop imposante à l'écran,

la catégorisation automatique des applis mal pensée,

un manque global de personnalisation

des performances en dents de scie (icônes qui tardent à s'afficher, latences au survol du curseur, animations lentes, etc.).

Pour les utilisateurs, l'expérience est loin d'égaler celle offerte par le menu Démarrer de Windows 7, considérée encore à ce jour par les “puristes” comme la meilleure. La faute à Microsoft qui continue de supprimer MAJ après MAJ des fonctionnalités et des éléments d'ergonomie appréciés comme les groupes d'applications personnalisables, les raccourcis vers les Paramètres et les emplacements système ou bien l'accès rapide aux documents ouverts récemment.

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Si comme nous, vous faites partie des déçus du nouveau menu Démarrer de Windows 11, sachez qu'il existe sur le marché des alternatives pour le remplacer… Et gommer au passage toutes les errances de Microsoft. Dans le cadre de cet article, nous avons justement essayé l'une d'entres elles : Start11. Cette solution a été développé par Stardock, société spécialisée dans les logiciels tiers dédiés à la personnalisation de Windows.

Télécharger Start11

Pour résumer brièvement le projet, Start11 a été pensé pour améliorer l'expérience utilisateur en restaurant certaines options d'ergonomie ou d'interface abandonnées par le constructeur sur le menu Démarrer et la barre des tâches. L'idée étant d'offrir un vaste panel d'options pour personnaliser ces deux sections essentielles comme on le désire. Et autant le dire tout de suite, le résultat est réussi.

Des tonnes d'options pour personnaliser le menu Démarrer

Ce qui frappe d'entrée de jeu au lancement de Start11, c'est la quantité d'options à disposition pour personnaliser le menu Démarrer. En effet, le logiciel offre d'emblée 7 styles différents (visibles ci-dessus), qui vont de Windows 7 en passant par Windows 10 et des variantes améliorées du menu de Windows 11. Personnellement, j'ai choisi d'opter pour le style moderne de Windows 7.

En premier lieu, il a l'avantage de ne pas prendre la moitié de l'écran comme le menu Démarrer de Windows 11. Ensuite, c'est le jour et la nuit côté intuitivité. On retrouve les applis récentes dans la colonne de gauche, la barre de recherche en bas, et des raccourcis vers tous les principaux emplacements système sur la droite. Simple, clair et précis.

Mais ce n'est pas tout. Une fois votre thème sélectionné, il est possible de le personnaliser comme bon vous semble grâce à de nombreuses options. Par exemple, on peut choisir la couleur du menu Démarrer, ajuster les effets de transparence ou modifier totalement la police. On peut même utiliser un arrière-plan de menu personnalisé si vous souhaitez ajouter une petite touche de folie au menu Démarrer.

De l'ergonomie, il était temps

Côté ergonomie, le logiciel propose également de nombreuses options pour configurer son menu Démarrer. Contrairement à celui de Windows 11, on peut enfin choisir ce qui doit être affiché dans la liste des raccourcis d'accès rapide. Libre à vous donc d'organiser, ajouter, renommer ou supprimer les applis disponibles dans cette section du menu Démarrer. Fait appréciable, il est possible de transformer ces raccourcis en menu déroulant. De cette manière, on peut donc accéder à ses documents ou ses images sans quitter le menu Démarrer.

Les raccourcis vers les applis récemment utilisées sont aussi personnalisables à volonté : affichage en grille plutôt qu'en liste, nombre d'icônes affichées, taille des icônes, etc. Encore une fois, le tout se fait très facilement. Il suffit de tester et de voir si cela nous convient ou non.

Un must-have pour ceux qui aiment configurer Windows à leur sauce

Pour résumer, Start11 se présente comme une excellente alternative pour ceux qui cherchent à avoir les mains libres pour personnaliser leur menu Démarrer. Et encore, le logiciel de Stardock ne se limite pas qu'au menu Démarrer. De nombreuses options sont également disponibles pour configurer en profondeur la barre des tâches, une autre section qui fait elle aussi polémique dans son état actuel sur Win11.

Sachez qu'il est possible d'essayer gratuitement Start11 durant 30 jours sans aucune limitation de fonctionnalités. Il faudra juste renseigner son adresse mail. Passé ce délai, la licence pour une année d'utilisation vous coûtera 8 euros seulement. Libre à vous donc tester le logiciel avant de déterminer si l'investissement est justifié ou non.