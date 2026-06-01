Prise en main de l’Asus ROG Xbox Ally X20 : voici pourquoi la nouvelle console à écran OLED 7,4″ a tout pour plaire

Une nouvelle ROG Xbox Ally, qui l’eût cru ? Pourtant, Republic of Gamers profite de ses 20 ans pour mettre à jour sa dernière console portable, et pas qu’à moitié : toutes les attentes des joueurs, notamment l’OLED, sont comblées.

asus rog xbox ally x20

Asus ROG a choisi de fêter ses 20 ans au Computex 2026, et en a profité pour ressortir toute une palanquée de ses appareils dans des coloris noirs et or. Et quand la concurrence lui cherche des noises en s’alliant à Intel et son G3, il décide d’en profiter pour redorer un peu le blason de sa dernière née en intégrant… Essentiellement tout ce que les joueurs demandaient, sans autre forme de procès.

Lire aussi : Notre test complet de la ROG Xbox Ally X d'Asus

Que vois-je ? Du rouge du bleu du vert !

Ne tournons pas autour du pot très longtemps : la vraie grande nouveauté de cette ROG Xbox Ally X20 sur la partie technique, c’est l’intégration d’une dalle OLED. Enfin crieront certainement de nombreux fans de cette catégorie de produit PC console portable, alors que le seul acteur à avoir réussi ce tour de magie n’est autre que Lenovo, quand d’autres comme Zotac s’y sont vite pris les pieds.

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La dalle passe donc à 7,4 pouces de diagonale, contre 7 auparavant, pour un simple fait : l’OLED peut rogner sur les bordures, ce qui permet à cette ROG Xbox Ally X20 de ne tout simplement pas changer le moindre trait à son design. Du moins dans la forme, puisque sur l’esthétique pure, Asus a fait un choix très séduisant : rendre le châssis semi-transparent, comme l’a fait Nintendo avant lui, bien qu’avec ici un rendu plus proche du “fumé” qui donne un côté plus sérieux à l’histoire. Surtout, il s’est permis une petite coquetterie bienvenue en intégrant à ce transparent des petits ronds et sigles çà et là, en prime de la mosaïque déjà connue sur la coque originale, ce qui rajoute au charme de l’ensemble.

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Et si le constructeur a allumé ses LED en jaune pour continuer de suivre son cahier des charges coloré d’anniversaire, tout autant qu’il lui a offert des touches dorées çà et là, il faut avouer que c’est une autre couleur qui nous a attiré l’oeil : celle du bouton Xbox. Car oui, ce dernier est désormais illuminé en vert comme le pourrait être une manette officielle du constructeur. Un détail qui n’en est pas.

Tout est dans les détails

L’ergonomie de la ROG Xbox Ally n’a jamais vraiment été remise en question. Aussi, pour ce modèle X20 d’anniversaire, Asus a dû réfléchir plus loin encore au genre de services qu’il pouvait rendre à sa communauté gamer. La réponse tient en deux modifications qui concernent la croix directionnelle et les joysticks.

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Premièrement, la croix directionnelle n’est plus une soucoupe dans laquelle est estampillée une croix classique. Non, ma bonne dame. Aujourd’hui, vous pouvez tout simplement tourner sur elle-même la soucoupe pour que la croix ressorte d’elle-même, changeant en un petit tour de poignet la forme de celle-ci. Pour ceux qui préfèrent les soucoupes pour les jeux de combat et les croix pour le menu, il n’y a plus à faire un choix !

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Et enfin, les joysticks. Toujours de très bonne qualité sur les produits ROG Ally, mais qui manquait encore de la dernière technologie en vogue : le TMR. Pour rappel, cette dernière est une énième évolution de la technologie hall effect, mais promet une précision accrue tout autant qu’une plus petite zone magnétique, permettant au constructeur d’esquiver la moindre interface. En somme, c’est le meilleur du meilleur actuellement, et la ROG Xbox Ally X20 en profite à présent.

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Ça reste une ROG Xbox Ally X

Maintenant… Tout ceci reste une ROG Xbox Ally X. Comprenez que du point de vue de la fiche technique, nous comptons toujours sur l’AMD Ryzen Z2 AI Extreme et si Asus ne l’a pas confirmé le jour même, le reste de la fiche technique semble bien continuer de profiter de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage. La batterie également, déjà à son maximum de 80 Wh, reste inchangée.

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Ce qui ne sera pas le cas du prix. Si Asus n’a dévoilé aucune information sur ce point ou la date de sortie, il paraît impossible que celle-ci sorte au prix d’origine de la ROG Xbox Ally X, soit 1000 euros, alors que la crise de la RAM est sur nous et qu’une dalle OLED coûte sensiblement plus cher.

Si l’on considère le tarif de 1600 euros pour la MSI Claw 8 EX AI+, alors nous nous estimerions chanceux si la ROG Xbox Ally X20 avoisinait les 1200 euros. Chers amis, hélas, préparons-nous ensemble à ce que cette estimation soit bien trop basse.


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