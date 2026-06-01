Le HONOR Magic 8 Lite avec sa batterie géante de 7 500 mAh passe sous les 200 € (-55%)

Disponible à moins de 200 € au lieu de 399 € à son lancement, le HONOR Magic 8 Lite fait l’objet d’une offre agressive sur AliExpress. Une double réduction fait chuter son prix à 179 €, mais l’offre ne va pas durer.

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Lancé en janvier 2026, la version 256 Go du Honor Magic 8 Lite est normalement proposée au prix conseillé de 399,90 €. Dans le cadre de ses premières offres estivales, AliExpress fait chuter son prix sous la barre des 200 €. D’abord, il est affiché à 199 €, soit 200 € de moins que son prix officiel. Et grâce au code promo PHDFRS20, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 20 €.

Le Honor Magic 8 Lite revient ainsi à 179 €. À ce tarif, le smartphone offre l’un des rapports qualité-prix les plus avantageux du moment, avec une réduction de 220 € (-55%).

Le produit est certifié Marque+, ce qui veut dire que AliExpress garantit son authenticité, avec une livraison gratuite en moins de 5 jours depuis l’entrepôt français du géant du e-commerce.

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Une batterie XXL de 7 500 mAh

Honor mise clairement sur l’endurance pour son Magic 8 Lite. Le smartphone embarque une grosse batterie de 7 500 mAh. D’après notre test du smartphone, il tient facilement deux journées et demie en une charge. Sa charge rapide de 66W permet de faire le plein en une heure environ.

Le Honor Magic 8 Lite ne se contente pas d’une batterie XXL. Sa fiche technique reste séduisante pour son prix. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,79 pouces affichant une définition 1,5K (2640 x 1200 px), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’affichage est fluide, avec une luminosité allant jusqu'à 1 800 nits en extérieur et 6 000 nits en pic HDR.

À l’intérieur du smartphone, on retrouve le Snapdragon 6 Gen 4 gravé en 4 nm, et accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Une version 512 Go est également disponible.

Pour ce qui est de la photo, Honor propose un capteur principal de 108 MP, épaulé par un ultra grand-angle de 5 MP. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 16 MP. Comme nous avons pu le constater lors de notre test, le capteur principal livre de bons clichés de jour, avec un bon niveau de détail. En basse lumière, les résultats restent convaincants, surtout avec le mode nuit.

Enfin, le Magic 8 Lite bénéficie d’une certification IP68/IP69K. Il est donc résistant à l’eau et la poussière. Le smartphone est compatible 5G et fonctionne sous MagicOS 9 basé sur Android 15. La marque promet jusqu’à 6 ans de mises à jour Android et de sécurité.