La DJI Osmo Pocket 3 à moitié prix : ce code fracasse le prix de la caméra, mais les stocks risquent de fondre rapidement

Vous cherchez une petite caméra stabilisée pour vous accompagner en voyage ? La parfaiteOsmo Pocket 3 de DJI est idéale pour tourner des VLOGs. Très simple d’utilisation et stabilisée, elle vous permet de faire de belles images en toute circonstance. Et bonne nouvelle, en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFRS30, son prix chute à seulement 294,95 €, et vous vous payez par PayPal, elle passe même à 274,95 € seulement !

Dji Osmo Pocket 3

Les amateurs de bons plans le savent, à chaque début de mois, AliExpress dévoile une série de codes promo qui cassent les prix de nombreux produits high-tech. Mais ces codes sont à quantité limitée et expirent rapidement. C’est le bon moment pour vous équiper à prix réduit.

Vous souhaitez acheter une petite caméra stabilisée pour immortaliser vos aventures ? La DJI Osmo Pocket 3 est le modèle qu’il vous faut. Ce petit appareil vous permet d’avoir des images de qualité en toute simplicité. Normalement en vente au prix conseillé de 539 euros €, la Osmo Pocket 3 est affichée à 324,95 € seulement sur AliExpress. Mais ça n’est pas tout ! Grâce au code PHDFRS30, elle passe à 294,95 €, et, en payant PayPal, vous avez 20 € de réduction supplémentaire dès 199 € d’achat. La caméra vous revient donc à 274,95 € seulement, soit près de 50% de réduction.

En plus, vous profitez de la livraison rapide est gratuite avec un envoi directement depuis la France. Pour rappel, voici les différents codes à utiliser pour vos achats sur AliExpress :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques de la DJI Osmo Pocket 3 ?

Vous souhaitez filmer vos escapades ? Une grande partie des smartphones aujourd’hui en vente vous donnent la possibilité de faire des vidéos, mais la qualité reste aléatoire. Si vous voulez réellement avoir un rendu satisfaisant, l’idéal est d’acheter une caméra stabilisée. C’est le cas de l’excellente DJI Osmo Pocket 3.

Cette caméra compacte vous permet de capturer des images bluffantes sans effort puisqu’elle intègre un stabilisateur 3 axes. Elle ne demande aucun réglage, il vous suffit de l’allumer pour qu’elle soit directement opérationnelle. La DJI Osmo Pocket 3 est dotée d’un capteur CMOS 1 pouce qui vous permet de filmer des images en 4K jusqu’à 120 images par seconde. Elle est également équipée de technologies avancées comme le système ActiveTrack 6.0 qui cadre automatiquement l’image sur un sujet ou un visage. Enfin, le petit écran rotatif de 2 pouces vous permet de voir directement ce que vous filmez.


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