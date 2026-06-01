À seulement 65 €, la tablette Honor Pad X8a offre bien plus que ce que son prix laisse penser

La Honor Pad X8a est une tablette idéale pour les petits budgets. Son prix vient de passer sous la barre des 70 € grâce à deux réductions cumulables chez AliExpress. Pour ce prix-là, difficile de rivaliser avec cette tablette de 11 pouces avec une dalle Full HD+, quatre haut-parleurs et un châssis métallique.

Honor Pad X8a

Pour une tablette de moins de 100 €, les compromis sont souvent nombreux. Pourtant, Honor réussit à proposer un modèle équilibré pour les usages de tous les jours. Streaming, navigation web, réseaux sociaux et autres tâches courantes sont gérées de manière fluide par la Honor Pad X8a.

Lancée à 199 €, elle est actuellement affichée à 71 € sur AliExpress. Le site vient de lancer sa première vague des promotions estivales qui fait chuter le prix encore plus. Le code promo PHDFRS06 permet en effet de gratter encore 6 € pour atteindre un prix final de 65 €. La décote dépasse les 67 % par rapport au prix de lancement.

Le modèle concerné embarque 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Elle est certifiée Marque+, ce qui garantit son authenticité, et livrée gratuitement depuis la France en moins de cinq jours.

Une tablette 11 pouces qui dépasse les attentes à ce prix-là

La Honor Pad X8a embarque un écran LCD de 11 pouces, avec une définition Full HD+ (1920 x 1200 px) et un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 90 Hz. Un vrai plus pour profiter d’une navigation plus fluide au quotidien. L’écran bénéficie également de plusieurs technologies de protection oculaire destinées à limiter la fatigue visuelle.

La tablette est propulsée par un processeur Snapdragon 680 gravé en 6 nm. Ce n’est évidemment pas une tablette pensée pour le jeu exigeant, mais elle couvre bien les usages classiques : YouTube, Netflix, navigation internet, bureautique légère ou applications éducatives. Vous pouvez également y faire tourner des jeux peu gourmands en ressources.

L’un de ses principaux arguments reste son autonomie. La batterie de 8 300 mAh permet d’enchaîner de longues heures de vidéo ou de navigation sans surveiller constamment le niveau de charge. Honor annonce jusqu’à 14 heures de lecture vidéo locale sur une seule charge.

La Pad X8a n’a pas fini de vous surprendre, puisqu’à ce prix-là, elle intègre aussi quatre haut-parleurs compatibles Hi-Res Audio. C’est une partie audio soignée qui assure une bonne expérience sonore pour regarder des séries, suivre des cours en ligne ou écouter de la musique. Sur ce segment, de nombreuses tablettes se contentent de simples haut-parleurs stéréo.

Enfin, avec seulement 7,25 mm d’épaisseur et un poids contenu de 495 g, la Honor Pad X8a est une tablette fine qui reste facile à transporter.

 


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