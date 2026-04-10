Amazon Luna, c’est (presque) fini : après Google Stadia, un autre “Netflix du jeu vidéo” se meurt

Amazon annonce de nombreux changements sur sa plateforme de cloud gaming Luna. Celle-ci perd de nombreuses fonctionnalités et perd presque tout son intérêt, signant une lente mort.

En novembre 2023, Amazon Luna arrivait en France avec l'ambition de devenir le “Netflix du jeu vidéo”. Un lancement qui survenait quelques mois après la mort de Google Stadia, autre projet de jeu vidéo en streaming porté par un géant du numérique. Et il semble que Luna prenne la même direction que son concurrent de l'époque, laissant le champ libre à GeForce Now de Nvidia.

“À compter du 10 avril 2026, Amazon Luna ne proposera plus de boutiques de jeux, d'achats de jeux individuels ni d'abonnements à des services tiers”, annonce l'entreprise. Il ne sera donc plus possible d'acheter des jeux à l'unité, d'utiliser la fonction “Bring Your Own Library” pour importer ses titres depuis d'autres sources, de s'abonner aux services Ubisoft+ et Jackbox Games ou d'accéder aux plateformes de jeux tierces (EA, Ubisoft et GOG) depuis Luna.

Amazon Luna vers une fin à la Google Stadia ?

Les jeux acquis de cette manière restent jouables jusqu'au 10 juin 2026, il vous reste donc deux mois pour les lancer avec Luna. À partir de cette date, il faudra trouver une autre solution pour y jouer. Dans le cas d'un abonnement Ubisoft+ ou Jackbox Games, celui-ci sera renouvelé une dernière fois après la fin de votre cycle de facturation actuel, puis automatiquement annulé. Vous pouvez aussi le résilier dès à présent si vous le souhaitez. Attention si vous avez souscrit à Ubisoft+ directement auprès d'Ubisoft au lieu de Luna. Dans ce cas, l'abonnement sera honoré jusqu'au 10 juin 2026.

“Les données de sauvegarde des titres concernés seront disponibles au téléchargement pendant 90 jours après le 10 juin 2026 depuis votre page Paramètres”, précise Amazon. La compatibilité des données de sauvegarde entre les plateformes dépend toutefois de l’éditeur et n'est pas garantie. Aucun remboursement des jeux achetés à l'unité via Luna n'est prévu.

Amazon Luna n'était déjà pas la plateforme de cloud gaming la plus populaire et perd encore en intérêt. Il faudra désormais se contenter du catalogue de Luna Premium, pas des plus fournis, à 9,99 €/mois. Avant peut-être un arrêt définitif à venir, alors qu'Amazon se désengage progressivement du jeu vidéo, avec la fermeture de New World et l'arrêt du développement d'un second MMO.