Le prix de GTA 6 quasiment confirmé par Take-Two, l’éditeur sera-t-il gourmand ?

Le prix de GTA 6 a fait l'objet de nombreuses rumeurs, Take-Two devrait finalement opter pour un prix standard pour un jeu de cette ampleur. Le PDG de l'éditeur a aussi confirmé l'absence de publicité intégrée dans le jeu pour augmenter les revenus.

GTA 6 personnages
Le prix de GTA 6 ne devrait pas être perçu comme un braquage de Take-Two par les joueurs. Crédits : Rockstar Games

La date de sortie de GTA 6 est toujours officiellement programmée au 19 novembre 2026, et cette fois, Rockstar devrait tenir le délai. Le prix du jeu a fait l'objet de bien des rumeurs et fantasmes, certains pensant qu'il pourrait s'agir du premier titre à être vendu au tarif de 100 euros pour l'édition de base. Mais cela ne devrait pas être le cas.

Dans une interview accordée à The Game Business (vidéo en fin d'article), Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, a écarté la possibilité d'intégrer de la publicité au sein de GTA 6 pour que l'éditeur en tire plus de revenus, évoquant en parallèle le prix qu'on peut attendre du jeu.

GTA 6 moins cher que Mario Kart World ?

“J'ai beaucoup de mal à croire que l'on puisse vouloir de la publicité interstitielle dans un jeu pour lequel quelqu'un a payé 70 ou 80 dollars US ; cela me semblerait injuste”, a-t-il déclaré. Il ne dit pas clairement que GTA 6 va coûter cette somme, mais c'est ce que l'on comprend de ses propos. À 70 ou 80 dollars US, qui se traduiraient sans doute par 70 ou 80 euros après conversion et application de la TVA, nous serions dans les standards des tarifs appliqués par l'industrie pour les AAA actuellement. GTA 6 pourrait donc même être moins cher qu'un certain Mario Kart World, jeu de lancement de la Switch 2.

“Notre objectif est toujours d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons”, avait expliqué Strauss Zelnick il y a quelques mois, nous rassurant déjà sur le prix à venir de GTA 6. Cette nouvelle déclaration vient renforcer l'idée que Take-Two n'allait pas se montrer trop gourmand.

Une précédente fuite évoquait trois éditions pour GTA 6 :

  • Standard : 79,99 euros
  • Deluxe : 99,99 euros
  • Premium : 119,99 euros

La principale différence entre les trois éditions concernerait GTA Online, mais il n'a pas été confirmé que GTA 6 serait lancé avec un nouveau mode multijoueur, cette information est donc à prendre avec les pincettes de vigueur.


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