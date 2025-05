GTA 6 lâche une nouvelle bande-annonce, Rockstar s’apprête à révolutionner le jeu vidéo

Rockstar vient de publier une deuxième bande-annonce pour GTA 6. Un trailer qui en montre plus sur l’histoire de ce volet, tout en mettant en avant ses graphismes qui s’annoncent sublimes. Une chose est certaine, l'attente va être longue !

GTA 6 a sorti sa première bande-annonce en décembre 2023 et depuis… plus rien. Jusqu’à aujourd’hui ! Rockstar a, par surprise, diffusé le deuxième trailer de son jeu extrêmement attendu. Pas de teasing ni de compte à rebours, il a été balancé comme ça, sans prévenir.

D’une longueur de deux minutes quarante six exactement, il s’avère très différent du premier. En effet, il met en avant la narration et les enjeux de ce volet. Comme d’habitude, nous aurons le droit à une toute nouvelle histoire ainsi que des personnages inédits.

Une bande-annonce survoltée et centrée sur un nouveau héros

Alors que la première bande-annonce était centrée sur Lucia, celle-ci s’intéresse à son compagnon, Jason, ce qui semble confirmer le fait que nous jouerons les deux personnages. On le voit ainsi chercher sa petite amie en prison. Mais loin d’eux l’idée de se ranger, puisque le crime va vite les rattraper. Ce qui impressionne le plus dans ce trailer, c’est le niveau de détail graphique qui est proposé. Vice City, le pastiche de Miami qui sert de toile de fond à l’intrigue, a l’air plus vivante que jamais. Plus encore, certaines séquences mettent le paquet sur l’action, ce qui laisse présager des scènes d’anthologie.

GTA 6 n’est pas un simple jeu vidéo, il dépasse toute simplement ce stade. Il s’agit en réalité du produit culturel le plus attendu de la planète. Sa sortie créera sans aucun doute l’événement. S’il était calé au départ à la fin de l’année 2025, elle a été décalée au 26 mai 2026 il y a quelques jours. Encore donc un an à attendre avant de se lancer à tombeau ouvert dans les rues de Vice City !

Treize ans. Il aura fallu treize ans pour que cette suite sorte enfin.