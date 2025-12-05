L’application Xbox sur Android devient enfin utile avec cette nouveauté que tout le monde attendait

Jusqu’à maintenant, l’application Xbox sur Android n’était pas franchement utile, si ce n’est pour consulter la liste des jeux disponibles sur la plateforme. Mais c’est surtout parce qu’il lui manquait une fonctionnalité clé. Un trou enfin comblé par Microsoft, pour le plus grand plaisir des joueurs.

Il est souvent bien pratique de pouvoir consulter sa ludothèque depuis son smartphone. Lorsque l’on n’est pas face à son PC ou sa console, cela permet de se tenir au courant des nouvelles sorties, voire même d'ajouter ces dernières à notre liste de souhaits pour un futur achat. Enfin, ça, c’est s’il ne s’agit pas de l’application Xbox.

En effet, sur les applications Steam ou PlayStation, pour ne citer qu’elles, il est tout à fait possible d’explorer la boutique en ligne dédiée, consulter les jeux et, si l’envie nous en prend, de l’acheter depuis son smartphone. Il sera alors possible de l’installer une fois devant son PC ou sa console, voire si ceux-ci sont allumés, de lancer le téléchargement à distance. Ce qui n’est pas le cas pour l’application Xbox.

Enfin, l’application Xbox permet d’accéder à la boutique

Un retard considérable pour la section gaming de Microsoft, que la firme a enfin décidé de rattrapé. Après des années à ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application PC tout en délaissant la version Android, cette dernière a fini par ajouter un accès à son store dans sa dernière bêta. Comme l’a repéré le journaliste Tom Warren, il sera ainsi possible de consulter la liste des jeux disponibles sur Xbox, mais aussi et surtout de les ajouter à sa liste de souhaits et de les acheter directement depuis son smartphone.

Le store inclue également un système de filtres pour ceux qui cherchent un type de jeux bien précis. Les utilisateurs pourront ainsi sélectionner uniquement les titres avec un certain nombre de joueurs, ou encore faisant partie d’un genre défini. On ne sait pas encore quand la mise à jour sera déployée au grand public, mais cette bêta est déjà un bon indicateur que la fonctionnalité ne devrait pas tarder à nous parvenir.