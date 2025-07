GTA 6 : le prix du jeu dévoilé à quelques mois de la sortie

Chaque jour qui passe est un jour de moins avant que nous puissions enfin mettre la main sur le jeu le plus attendu de la planète : GTA 6. Alors que le monde est à l’affût de la moindre petite information à son sujet, Rockstar reste cependant très discret. Mais une leakeuse pourrait bien avoir une bonne et une mauvaise nouvelle.

GTA 6 est déjà un véritable phénomène culturel : le titre le plus attendu de la planète n’est même pas encore sorti qu’il fait déjà sensation. Et on ne peut pas dire que l’attente (interminable) n’y soit pour rien. Annoncé officiellement en décembre 2023, Rockstar a finalement donné rendez-vous à tous les fans le 26 mai 2026 pour enfin rencontrer les héros du 6e opus de la saga, Lucia et Jason.

Mais il se pourrait qu’en coulisses les choses ne soient pas si simples. Alors que la communication officielle reste minimale, les insiders, eux, s’en donnent à cœur joie. Sur X, la leakeuse Millie A a partagé deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. On commence par laquelle ?

Prix et date de sortie de GTA 6 : une bonne et une mauvaise nouvelle ont leaké

Commençons par la nouvelle la moins réjouissante pour finir ensuite sur une note positive : d’après un tweet de Millie A repéré par GameBlog, GTA 6 pourrait encore être repoussé. Sa sortie serait toujours fixée au 26 mai 2026, mais des discussions en interne envisageraient de la repousser au mois de septembre 2026.

Pour vous mettre du baume au cœur après cette triste nouvelle, la leakeuse a également une bonne nouvelle pour vous, et elle concerne le prix. Alors que l’on se demandait si GTA 6 pourrait être le premier jeu à franchir la barrière des 80 €, Matthew Ball expliquant que le titre pourrait être affiché à 100 dollars dans sa version de base sur PS5 et Xbox Series X. D'après Millie A, l'édition standard du jeu devrait finalement être proposée à 79,99 €, la version Deluxe à 99,99 €, et l'édition premium à 119,99 €. Les tarifs ayant leaké en livres, il s’agit d’une conversion prenant en compte les ajustements souvent opérés par les éditeurs. Toujours d’après elle, Sony et Rockstar aurait conclu un accord pour produire ensemble des packs PS5 Pro incluant GTA 6 et des promotions seraient même prévues après le lancement.

GTA 6 Update: • Planned release: May 2026, but internal talks suggest a possible slip to Sep

• MSRP

– Standard: £69.99

– Deluxe: £89.99 (early GTA Online access)

– Premium: £109.99 (first GTA Online access)

• PS5 marketing

• Console bundles + PS5/Pro sales promos post-launch — Millie A (@millieamand) July 29, 2025

Mais pour le moment, faisons preuve de prudence : rien n’a été officiellement communiqué par Rockstar au sujet du prix final ou d’un report de la date de sortie de GTA 6.