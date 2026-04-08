Android 17 : une fonction clé réclamée depuis des années par les joueurs débarque enfin

Les joueurs sur mobile ont enfin obtenu gain de cause. Après avoir demandé pendant des années une fonctionnalité clé à Google pour faciliter leur expérience de jeu, la firme de Mountain View s’est enfin décidée à leur accorder avec Android 17.

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Crédits : Phonandroid

Il semble y avoir ces derniers temps une véritable synergie entre les constructeurs et les développeurs pour améliorer l’expérience de jeu sur smartphone. Entre les performances boostées par des SoC toujours plus puissants, les mises à jour de pilotes ou encore l’intégration de supports officiels au sein d’émulateurs prometteurs, jouer sur mobile devient de plus en plus agréable.

Si l’on demandait aux joueurs ce qui pourrait être encore amélioré pour faciliter le gaming, ils trouveraient toujours quelque chose à dire. Il existe d’ailleurs une demande formulée depuis longtemps par les utilisateurs et il semble que Google se soit enfin décidé à y répondre avec Android 17. Cette fonctionnalité tant attendue, c’est la réattribution des commandes d’une manette au niveau du système.

Android 17 va enfin vous permettre de réattribuer les touches de votre manette

La mémoire musculaire est difficile à « réinitialiser » – c’est bien pour cela que les propriétaires d’une Apple TV se plaignent de la dernière mise à jour de Netflix qui vient la bousculer. Alors devoir se réhabituer à chaque fois que l’on change de plateforme aux assignations de touches qui divergent, c’est loin d’être le plus optimal. Et il s’agit également d’une question d’accessibilité.

C’est pour cela que les joueurs sur mobile réclament une fonctionnalité de réattribution des touches depuis des années. Et Google a entendu leurs prières avec la Bêta 2 d’Android 17 : en témoigne la démonstration de Mishaal Rahman, responsable de « l'engagement communautaire pour Android » sur Reddit.

Try Android’s new controller remapping feature in the Android 17 Beta!
byu/MishaalRahman inAndroidGaming

Il rappelle d’abord qu’Android « prend en charge une grande variété de manettes de jeu dès la sortie de la boîte », ce qui permet une compatibilité croissante des jeux sur le Google Play Store. Il précise ensuite que les préférences des joueurs, une fois configurées, sont enregistrées sur l’appareil : nul besoin, donc, de réitérer le processus pour chaque jeu.

La marche à suivre dépend du type de manettes. Pour celles filaires, il faut aller dans Paramètres > Système > Manette de jeu puis sélectionner le contrôleur désiré. Pour celles Bluetooth, rendez-vous dans Paramètres > Appareils connectés, appuyez ensuite sur l’icône de paramètres à côté du contrôleur souhaité, puis sur Détails de l’appareil > Paramètres de la manette de jeu. Une liste des entrées des boutons et des entrées directionnelles s’affichera : vous n’aurez plus qu’à « remapper » votre manette à votre goût.

Android 17 réattribution touches manette
Crédits : Mishaal Rahman via Reddit

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