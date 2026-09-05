Google Traduction prépare une énorme mise à jour : voici toutes les nouveautés

Google Traduction s’apprête à s’améliorer de manière conséquente. La firme de Mountain View s’apprête en effet à mettre à jour son application, avec un grand nombre de nouveautés au programme.

Google Traduction
Crédits : 123RF

Avec près d’un milliard d’utilisateurs mensuels, Google Traduction est sans aucun doute l’outil de traduction le plus populaire au monde. En effet, si DeepL a ridiculisé l’application de Google, cela n’empêche pas cette dernière d’engranger toujours plus d’utilisateurs. D’ailleurs, Google Traduction pourrait bien être aussi bon que Duolingo pour apprendre une langue étrangère. Et, comme toute bonne application, l’outil de traduction reçoit régulièrement des mises à jour plus importantes les unes que les autres.

Plus tôt cette année, Google Traduction recevait par exemple cette mise à jour qui fut une véritable révolution, celle-ci changeant complètement la manière dont vous utilisez l’application. Quelques mois plus tard, l’outil s’offrait enfin cet outil extrêmement demandé pour ses 20 ans. Et les choses ne font visiblement que commencer.

En effet, Google Traduction aura bientôt droit à une nouvelle mise à jour particulièrement importante. Celle-ci apporte bon nombre de nouveautés, qui devraient simplifier la vie des utilisateurs de l’application du géant du numérique.

Google Traduction devient plus performant que jamais

Tout d’abord, la firme de Mountain View promet aux utilisateurs d’iOS et Android d’être en mesure de traduire plus de 70 langues « presque en temps réel ». Et pour cause : via cette mise à jour, l’application sera en mesure de fonctionner en arrière-plan. Rien que ça. Par ailleurs, les longues sessions de traduction ne devraient plus être interrompues.

En effet, Google assure que Google Traduction sera capable de supporter des sessions de traduction en direct qui durent « plus de cinq minutes ». Mais ce n’est pas tout. Les utilisateurs d’iPhone et autres appareils fonctionnant sous iOS bénéficient également d’une nouveauté de taille. Il s’agit de la possibilité de traduire directement une conversation via des écouteurs connectés de type AirPods, dont la prochaine génération sera équipée de caméras dopées à l’IA.

Ainsi, si Google Traduction ne peut pas être précis et rapide à la fois, l’application devrait devenir plus performante que jamais. Et si, malgré tout, cela ne vous suffisait pas, nous vous rappelons que son équivalent chez OpenAI, ChatGPT Translate, est disponible.

Source : Google


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