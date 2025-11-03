Google Traduction ne peut pas être précis et rapide à la fois, il faut désormais choisir

Google déploie une mise à jour de son application Traduction. Cette nouvelle version propose désormais à l’utilisateur de choisir entre un modèle de traduction très rapide ou un autre plutôt précis. Le déploiement est progressif, mais la France est déjà concernée. Cette nouvelle fonction est une conséquence de l’intégration de l’intelligence artificielle dans Google Traduction.

En mai dernier, à l’occasion de sa conférence dédiée aux développeurs, Google a annoncé l’arrivée de Gemini (et plus généralement de l’intelligence artificielle) dans tous les outils de son écosystème. Le but est autant d’apporter de nouveaux services plus sophistiqués aux utilisateurs que de récolter davantage d’informations pour entrainer les modèles et placer des publicités plus ciblées.

Lire aussi – Google Photos prépare une nouveauté subtile, mais elle va repousser les limites de la recherche d’images

L’un des grands bénéficiaires de cette stratégie est Google Traduction. L’application a acquis la traduction bilatérale instantanée grâce à l’intelligence artificielle. La compréhension des modèles est plus riche, grâce à la contextualisation des propos. Sans oublier l’outil d’apprentissage des langues apparu dans Google Traduction en octobre dernier. De quoi positionner l’application en face du leader incontesté dans ce domaine : Duolingo.

Google propose désormais une traduction avancée… mais lente

Et ce n’est pas tout, puisque Google déploie actuellement une nouvelle mise à jour de Google Traduction dont l’intelligence artificielle est la pierre angulaire. Cette mise à jour introduit la notion de qualité de traduction. Dans l’interface de l’application, sous son nom, apparait une mention. Par défaut, cette mention est « Avancé » dans la version française (Advanced dans la version anglaise). Si vous tapotez dessus, un menu apparait vous permettant de choisir entre « Avancé » ou « Rapide ».

Selon les instructions de Google, Avancé est un modèle de traduction multimodal pour les phrases complexes, tandis que Rapide est un modèle léger pour les phrases simples. En appelant ces deux modèles ainsi, Google sous-entend que le premier comprend mieux, mais qu’il est aussi plus lent, plus lourd. Il n’est donc pas possible encore aujourd’hui de combiner complexité et vitesse d’exécution. Et même plus encore : précision et rapidité.

La traduction avancée arrive sur iOS et Android… même en France !

Cette nouvelle fonction est cependant très intéressante, car nous avons plus souvent besoin au quotidien d’un modèle de traduction plus simple : inutile d’employer Gemini Pro pour traduction le menu d’un restaurant par exemple. Notez qu’elle est encore très restreinte : elle ne fonctionne que vers ou depuis l’anglais. Vous avez le choix de l’autre langue : français, espagnol, italien, allemand, etc. En outre, elle ne fonctionne qu’avec une traduction écrite. L’oral n’est pas encore pris en charge, obligeant à passer par une retranscription d’une conversation avant de la traduire.

La mise à jour de Google Traduction intégrant cette nouvelle fonction est en cours de déploiement. Et une fois n’est pas coutume, elle n’est pas cantonnée aux États-Unis, puisque vous pouvez d’ores et déjà en profiter en France. Nous l’avons découverte sur un Pixel 10 Pro, tandis que certains confrères l’ont déjà expérimentée sur iOS. Le déploiement étant progressif, il est possible que vous y ayez accès que dans quelques jours. Aucun indice semble indiquer que l'accès au modèle “Avancé” puisse devenir payant à l'avenir. Mais il ne serait pas impossible que cela le devienne un jour.