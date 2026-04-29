Google Traduction s’offre enfin cet outil extrêmement demandé pour ses 20 ans

Google Traduction souffle ses 20 bougies. En deux décennies, ce petit outil d’IA expérimental est devenu un véritable service dépassant la traduction littérale pour permettre jusqu’à l’apprentissage des langues. À cette occasion, le géant de la tech dévoile une fonctionnalité inédite qui était très attendue par les utilisateurs, la voici.

Google Traduction célèbre ses 20 printemps. Depuis 2006, ce service made in Google a connu de nombreuses évolutions jusqu’à devenir celui que nous connaissons aujourd’hui. Il ne s’agit plus simplement d’un outil de traduction littérale, Google Traduction permet désormais la traduction des conversations en temps réel, propose un mode d’Entraînement propulsé par IA et s’apprête enfin à prendre en compte le contexte d’une phrase.

Pour célébrer ces deux décennies d’existence, la firme de Mountain View a publié un billet de blog composé de vingt points, au fil desquels elle délivre plusieurs anecdotes et conseils à propos de son service de traduction. Mais ce n’est pas tout, elle y dévoile également une fonction très attendue.

Google Traduction fête ses 20 ans et dévoile un nouvel outil très attendu

Initialement conçu comme une expérience d’IA en 2006 – l’une des toutes premières de Google Research – Traduction permet aujourd’hui à ses plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels de briser la barrière de la langue, que ce soit en leur permettant de traduire des informations qu’ils ne comprennent pas sur le web, d’échanger ponctuellement dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas, ou carrément d’en apprendre une nouvelle.

En effet, Google Traduction prend en charge 250 langues environ et pas moins de 60 000 paires de langue – la plus populaire étant le duo anglais-espagnol. Surtout, ses nombreuses fonctionnalités facilitent les échanges : Circle to Search, Lens, la conversation en temps réel avec Gemini et les écouteurs qui deviennent des traducteurs personnels… Elles permettent aux utilisateurs de s’immerger dans des expériences culturelles, de capturer les expressions idiomatiques ou encore comprendre celle de la Génération Alpha.

Et le géant de la tech vient de dévoiler une nouvelle fonction, qui figurait parmi les plus demandées et qui vient compléter l’offre d’apprentissage déjà proposée par Google Traduction. Il s’agit d’un outil d’aide à la prononciation. Il permet de demander des contextes alternatifs et l’IA peut également analyser votre diction et vous fournir un retour instantané.

De quoi renforcer la confiance en soi et améliorer les échanges internationaux. Pour le moment, c’est une exclusivité Android, disponible uniquement aux États-Unis et en Inde pour l'anglais, l'espagnol et le hindi. Mais il y a bon espoir que Google finisse par le déployer pour davantage de langues et de régions.