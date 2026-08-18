Apple donne des yeux à ses AirPods : découvrez en vidéo ses premiers écouteurs dotés de caméras et dopés à l’IA

Apple prépare sa prochaine génération d’AirPods. Et comme les futures lunettes connectées de la marque à la pomme croquée, ils seront équipés de caméras et reposeront sur Visual Intelligence et Siri AI. Les voici qui se dévoilent aujourd’hui en vidéo.

AirPods caméras Visual Intelligence

C’est un véritable secret de polichinelle : Apple développerait des AirPods nouvelle génération dotés de caméras et propulsés par l’intelligence visuelle (Visual Intelligence). On connaît même leur nom de code interne : B790.

Et c’est désormais un indice plutôt concret – et pas des moindres – qui a été découvert par MacRumors au sein de la Release Candidate de macOS Tahoe 26.7. Il s’agit d’une vidéo qui montre ces nouveaux AirPods en action.

Siri AI et Visual Intelligence aux commandes des futurs AirPods avec caméras

Sur cette vidéo, un livre est posé sur un plan de travail. Un homme portant des écouteurs semi-ouverts sans fil entre dans le champ et s’en saisit pour le tenir en l’air. La vidéo ne laisse aucune place au doute concernant les capacités de ces AirPods, une voix off les dévoilant : « Avec Visual Intelligence, votre monde devient enregistrable. Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Demandez-moi simplement de le sauvegarder pour plus tard. »

Cela coïncide avec les précédentes rumeurs : grâce à leurs caméras, les AirPods transmettront des données contextuelles à Visual Intelligence, ce qui permettra à Siri AI de répondre aux questions de l’utilisateur sur son environnement, mais également d’enregistrer des informations. MacRumors précise que l’utilisateur recevra une alerte si ses écouteurs sont couverts, par exemple par ses cheveux, et que cela réduit l’efficacité des réponses.

À première vue, ces AirPods dotés de caméras ressemblent aux AirPods Pro 3. Mais avec cette nouvelle paire d’écouteurs, Apple affiche une posture résolument tournée vers l’avenir, il suffit de voir le titre du livre choisi par la marque dans la vidéo : Could, Should, Might, Don’t: How we think about the future.

Cette vidéo suffit à relancer les spéculations au sujet d’une officialisation en septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et Ultra. Restons prudents cependant : cela reste encore de l’ordre de l’hypothétique. Mais, s’il s’avère qu’Apple présente bien ses AirPods dotés de caméras à la rentrée, nous devrions être rapidement fixés.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google a fait paniquer les propriétaires de sa première montre connectée avec un message qui n’aurait jamais dû s’afficher

Une notification inhabituelle est apparue récemment sur plusieurs modèles portés au poignet chez Google. Son contenu indiquait la disparition imminente d’un outil important pour assurer le suivi médical. Les personnes…

Une simple photo pour détecter le risque de diabète ? La promesse de Google PhotoScan

Google teste une IA capable de déterminer la composition de votre corps en analysant une photo prise avec un smartphone. Les premiers résultats sont très encourageants. Smartphones et montres connectées…

L’Œil noir : le travail d’équipe de Hubble et James Webb offre un regard inédit sur cette galaxie intrigante

Les astronomes ont combiné les observations des télescopes spatiaux Hubble et James Webb pour livrer une image inédite d’une galaxie fascinante : surnommée l’Œil noir, son regard est magnétique. L’adage…

Une simple carte SIM peut prendre le contrôle d’appareils connectés, même un chargeur de voiture électrique

Des chercheurs ont démontré comment une fonction standard des cartes SIM peut être détournée pour pirater des smartphones, mais aussi des objets connectés au sens large, allant jusqu’aux chargeurs pour…

Sa Tesla n’était pas compatible avec la conduite autonome, ce bricoleur a installé lui-même la pièce manquante

Plusieurs millions de Tesla écoulées à partir de 2019 resteront privées du pilotage autonome promis lors de leur achat. Depuis deux ans, la marque diffère l’unique remède envisageable, faute de…

La Xiaomi SU7 signe un record de vente que même Tesla n’a pas tenu en Chine

Xiaomi consolide encore sa présence dans l’automobile chinoise. Sa berline électrique SU7 vient d’atteindre un seuil que rares sont les marques capables de décrocher aussi rapidement. Le volume communiqué suffit…

ChatGPT se dote d’une version pour les adolescents, qui refuse de faire leurs devoirs à leur place

OpenAI annonce le lancement de ChatGPT for Teens, une version de son chatbot IA embarquant plus de protections et les empêchant de tricher pour leurs devoirs. ChatGPT for Teens est…

Bon plan DJI Neo 2 : seul ou dans son pack Fly More Combo, le drone est disponible dès 160 €

Le DJI Neo 2 profite d’une réduction de 33 % qui le ramène à seulement 160 € sur AliExpress. Vous pouvez également sélectionner le pack Fly More Combo, beaucoup plus…

Windows 11 : le menu contextuel devient plus rapide et personnalisable

Microsoft annonce une mise à jour pour Windows 11 visant à rendre le menu contextuel plus efficace. Il s’affiche désormais plus rapidement après un clic droit, et l’utilisateur peut choisir…

Spotify : cette fonction inédite vous permet de redécouvrir vos playlists préférées et de raconter les vôtres

Spotify ne cesse d’améliorer son application et tend à offrir une expérience d’écoute de plus en plus personnalisée et collaborative. La dernière nouveauté en date ? Les notes de playlists qui…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.