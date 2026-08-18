Apple donne des yeux à ses AirPods : découvrez en vidéo ses premiers écouteurs dotés de caméras et dopés à l’IA

Apple prépare sa prochaine génération d’AirPods. Et comme les futures lunettes connectées de la marque à la pomme croquée, ils seront équipés de caméras et reposeront sur Visual Intelligence et Siri AI. Les voici qui se dévoilent aujourd’hui en vidéo.

C’est un véritable secret de polichinelle : Apple développerait des AirPods nouvelle génération dotés de caméras et propulsés par l’intelligence visuelle (Visual Intelligence). On connaît même leur nom de code interne : B790.

Et c’est désormais un indice plutôt concret – et pas des moindres – qui a été découvert par MacRumors au sein de la Release Candidate de macOS Tahoe 26.7. Il s’agit d’une vidéo qui montre ces nouveaux AirPods en action.

Siri AI et Visual Intelligence aux commandes des futurs AirPods avec caméras

Sur cette vidéo, un livre est posé sur un plan de travail. Un homme portant des écouteurs semi-ouverts sans fil entre dans le champ et s’en saisit pour le tenir en l’air. La vidéo ne laisse aucune place au doute concernant les capacités de ces AirPods, une voix off les dévoilant : « Avec Visual Intelligence, votre monde devient enregistrable. Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Demandez-moi simplement de le sauvegarder pour plus tard. »

Cela coïncide avec les précédentes rumeurs : grâce à leurs caméras, les AirPods transmettront des données contextuelles à Visual Intelligence, ce qui permettra à Siri AI de répondre aux questions de l’utilisateur sur son environnement, mais également d’enregistrer des informations. MacRumors précise que l’utilisateur recevra une alerte si ses écouteurs sont couverts, par exemple par ses cheveux, et que cela réduit l’efficacité des réponses.

À première vue, ces AirPods dotés de caméras ressemblent aux AirPods Pro 3. Mais avec cette nouvelle paire d’écouteurs, Apple affiche une posture résolument tournée vers l’avenir, il suffit de voir le titre du livre choisi par la marque dans la vidéo : Could, Should, Might, Don’t: How we think about the future.

Cette vidéo suffit à relancer les spéculations au sujet d’une officialisation en septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et Ultra. Restons prudents cependant : cela reste encore de l’ordre de l’hypothétique. Mais, s’il s’avère qu’Apple présente bien ses AirPods dotés de caméras à la rentrée, nous devrions être rapidement fixés.