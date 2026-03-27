La traduction en direct dans les écouteurs de Google Translate s’ouvre enfin à l’iPhone et à la France

La traduction en temps réel dans les écouteurs n'est plus réservée aux utilisateurs Android. Google vient d'ouvrir Live Translate aux iPhone et à de nouveaux pays. La France en fait partie.

google translate iphone

Google Translate continue d'évoluer à un rythme soutenu. Ces derniers mois, l'application a multiplié les nouveautés. Traductions plus contextuelles, nouveaux boutons, nouvelles fonctionnalités IA pour personnaliser la pratique des langues. La fonction Live Translate permet d'entendre une traduction en temps réel directement dans ses écouteurs. Jusqu'ici réservée aux utilisateurs Android dans trois pays seulement, elle franchit aujourd'hui une étape importante. Google avait alors promis une arrivée sur iPhone courant 2026.

Google a annoncé officiellement l'extension de Live Translate à iOS et à de nouveaux marchés. Cette expansion était attendue depuis décembre 2025, quand Google avait étendu la traduction temps réel à tous les casques et smartphones Android. C'est désormais chose faite. La France rejoint ainsi les États-Unis, l'Inde et le Mexique. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, le Nigeria, le Bangladesh et la Thaïlande sont également concernés. Au total, douze pays peuvent désormais profiter de la fonction.

Google ouvre Live Translate à l'iPhone et à 9 nouveaux pays, dont la France

Live Translate transforme n'importe quelle paire d'écouteurs en traducteur instantané. La fonction s'appuie sur Gemini et prend en charge plus de 70 langues. Elle conserve le ton, l'emphase et le rythme de chaque interlocuteur. Cela facilite le suivi d'une conversation et permet d'identifier qui parle. Google cite des exemples concrets. Suivre un dîner avec des proches qui parlent une autre langue, ou comprendre des annonces dans un train à l'étranger. La fonction marche aussi bien pour des contenus audio que pour des échanges en direct.

Pour en profiter, il faut ouvrir Google Translate et connecter ses écouteurs. L'icône Live Translate se trouve en bas à gauche de l'interface. Deux modes sont disponibles. Écoute permet de comprendre ce qui se dit autour de soi. Conversation gère les échanges dans les deux sens.

Cette ouverture à l'iPhone marque une rupture nette avec la stratégie initiale de Google. La fonction était d'abord cantonnée à son propre écosystème. Avec ce déploiement, Live Translate devient un outil universel. Il est désormais accessible à la majorité des utilisateurs de smartphones dans le monde, quelle que soit leur plateforme.


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