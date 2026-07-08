Google Translate va (enfin) faire peau neuve : découvrez le look revisité de la nouvelle interface

La firme de Mountain View a introduit plusieurs nouveautés majeures au sein de Traduction ces derniers temps. Si ces fonctions clés en font une application moderne, son design est, lui, à dépoussiérer. Et c’est justement ce à quoi travaille activement Google. Voici à quoi s’attendre concrètement.

Ces derniers mois, la firme de Mountain View a redoublé d’efforts pour rendre Google Traduction incontournable – pour ne pas dire indispensable. Mode Entraînement pour venir directement concurrencer Duolingo, traduction en temps réel des conversations ou encore prise en compte inédite des différences fondamentales entre les langues : ces nouveautés majeures ont participé à révolutionner l’application.

Mais s’il y a un aspect sur lequel Google Traduction n’a pas (ou peu) évolué, c’est bien son design général. Il semble que ce soit le prochain chantier auquel s’affaire le géant de la tech : nos confrères d’Android Authority ont découvert dans la version 10.25 de l’application sur Android que Google y testait une refonte majeure de l’interface. Ils nous en offrent un premier aperçu.

Google donne un coup de jeune à son application Traduction

La tendance générale de ce rafraîchissement d’envergure est celle d’une modernisation : Google Traduction adopte un look plus épuré qui met d’autant plus en avant les fonctionnalités inédites dont il s’est récemment doté, et ses différents outils de traduction ont été réorganisés pour plus d’efficacité. Voyons ce que cela donne concrètement.

Premier changement notable : Google opte pour une nouvelle barre de navigation qui prend la forme d’une pilule flottante divisée en quatre sections (Traduction, Live, Caméra, Entraînement) plutôt qu’une traditionnelle barre inférieure avec plusieurs onglets.

Aussi, le sélecteur de langues a été déporté vers le haut de l’écran ; tandis que la zone de saisie textuelle se repositionne plus bas, sous la forme d’un encadré intégrant des options rapides (Copier et Micro) et un menu à trois points qui rassemble le sélecteur de modèles de traduction et l’option d’écriture manuscrite.

Des raccourcis contextuels apparaissent au-dessus de cet encadré et le raccourci « Enregistrée » a été remplacé par un menu hamburger. Appuyer sur ce dernier ouvre une nouvelle page qui centralise les traductions et conversations passées. Ont également été redessinés l’écran de saisie et celui qui s’affiche après qu’un contenu a été traduit.

Pour le moment, la firme de Mountain View n’a pas déployé ce design revisité au sein de Google Traduction. De fait, on ignore quand elle le fera, ni si la refonte visuelle finalisée prendra exactement cette forme. Une autre interrogation subsiste : comment les utilisateurs habitués au design de l’application accueilleront-ils ce changement de look ?