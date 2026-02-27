Google Translate : cette mise à jour est une véritable révolution et va complètement changer la manière dont vous utilisez l’application

Google vient d'annoncer une très grosse mise à jour pour son outil de traduction qui change (presque) tout. Translate se dote de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont grandement faciliter la compréhension d'un autre langage.

google traduction images web
Crédits : 123RF

On pensait que la grande révolution de Google Translate serait la traduction en temps réel des conversations, mais il se pourrait bien que le véritable bouleversement soit en train de se dérouler. Via un billet de blog, la firme de Mountain vient d'annoncer une nouvelle mise à jour pour son application qui est sans doute la plus importante de ces dernières années. Et pour cause : elle prend enfin en compte les différences fondamentales entre les divers langages.

Prenez par exemple l'expression française “il pleut des cordes”. Cette expression existe en anglais, mais ne se traduit pas littéralement par “it's raining ropes”. L'équivalent serait plutôt “it's raining cats and dogs”, soit littéralement “il pleut des chats et des chiens”. Or, Translate a justement la fâcheuse tendance à traduire littéralement les phrases qu'on lui présente. Du moins, jusqu'à maintenant.

Google Translate va enfin prendre en compte le contexte d'une phrase

Google Translate va enfin prendre en compte le contexte d'une phrase

Concrètement, Translate se dote avec cette mise à jour d'un nouveau bouton Afficher les alternatives qui, comme son nom l'indique, montre différentes manières de traduire une même phrase. C'est un sacré retard que rattrape ainsi l'application par rapport à la concurrence. Mais ce n'est pas tout. Pour être sûr de bien comprendre le sens de la phrase, Translate peut désormais livrer plusieurs exemples d'utilisation, afin de savoir dans quel contexte on peut retrouver l'expression en question.

À cela vient s'ajouter un bouton Comprendre, qui demande à Translate d'expliquer plus encore plus en profondeur le contexte de l'expression, comme la bonne situation où l'utiliser, le moment de la journée, s'il s'agit plutôt d'une phrase à utiliser en contexte professionnel ou non, etc. Enfin, les utilisateurs pourront poser directement une question à Translate à l'aide du bouton Demander, et recevront une réponse générée par l'application.

Vous l'aurez compris, toutes ces nouveautés sont propulsées par Gemini. La mise à jour est actuellement en déploiement en Inde et aux États-Unis sur iOS et Android. Elle ne devrait pas tarder à arriver en France.


