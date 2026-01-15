ChatGPT Translate est disponible, une meilleure option que Google Traduction ?

OpenAI lance ChatGPT Translate, son service de traduction instantanée basé sur l'intelligence artificielle. Une alternative à Google Traduction qui pourrait bien lui faire de l'ombre.

OpenAI continue de marcher sur les plates-bandes de Google. L'entreprise vient de lancer ChatGPT Translate, son nouveau service de traduction instantanée, alimenté par IA bien sûr. Au lancement, 50 langues sont prises en charge, dont le français. De quoi couvrir la majorité des besoins, même si Google Traduction reste pour l'instant de loin plus complet avec 243 langues et dialectes (le breton et l'occitan ont par exemple été ajoutés en 2024).

D'après nos tests, la vitesse de la traduction n'est pour l'instant pas des plus optimales. Google Traduction est bien plus rapide. Il semble aussi y avoir quelques problèmes et bizarreries avec les langues supportées. L'option de traduire vers l'anglais n'est pas affichée chez nous. Nous avons d'ailleurs accès à moins d'une trentaine de langues au lieu de la cinquantaine annoncée. Le français nous apparaît par contre deux fois, l'un avec une majuscule, l'autre sans majuscule. Peut-être que l'une de ces options est un autre français (du Canada ?), mais cela n'est pas précisé, alors qu'on a bien les détails pour le portugais du Brésil ou les différentes formes de chinois.

ChatGPT Translate est encore loin de Google Traduction

ChatGPT Translate propose des fonctions de base d'un tel outil, comme la détection automatique de la langue d'origine. L'utilisateur peut ensuite copier le texte traduit dans la langue cible rapidement via une icône dédiée. On a aussi une icône pour entendre la prononciation des mots traduits, mais nous n'avons pas réussi à l'utiliser, un message d'erreur nous indiquant qu'il est impossible à ChatGPT de lire le texte.

Il y a encore du boulot pour faire de ChatGPT Translate un outil de traduction référence sur le marché. Mais une aprticularité pourrait lui donner un avantage : la possibilité de choisir le ton et le style de la traduction. Quatre options par défaut sont disponibles :