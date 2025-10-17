Google Traduction aussi bon que Duolingo pour apprendre une langue ? On a testé ce nouveau mode et c’est bluffant

Google continue d'intégrer son IA Gemini sur l'ensemble de ses services les plus populaires, et c'est au tour de Google Traduction d'en profiter. En effet, l'appli abrite maintenant un mode Entraînement assez bluffant. De quoi faire sérieusement de l'ombre à Duolingo.

Depuis l'arrivée de Gemini en 2024, Google a fait en sorte d'intégrer son IA maison sur ses services les plus populaires. Les utilisateurs peuvent faire appel à elle sur Docs, Drive ou Gmail pour éditer leurs travaux, organiser leur boite de réception ou rédiger des courriels.

Début octobre, l'intelligence artificielle a également débarqué sur Google Home pour redessiner totalement l'expérience offerte. Elle remplace désormais le Google Assistant pour une plus grande efficacité et fiabilité. Et depuis le début d'année, on savait également que Google Traduction allait profiter à son tour des capacités de l'IA.

Après le lancement de la traduction instantanée des conversations en décembre 2024, plusieurs rumeurs ont évoqué l'arrivée imminente d'un mode d'apprentissage dans le style de Duolingo. Bonne nouvelle, cette fonctionnalité vient tout juste de faire son entrée sur l'appli en version bêta. Et autant le dire tout de suite, Google Traduction a maintenant toutes les armes pour devenir LA référence en matière d'apprentissage des langues.

Google Traduction a enfin ce qu'il lui manquait

Lors de mes années lycée (il y a plus de 15 ans donc), mes professeurs de langue étaient plutôt catégoriques sur Google Traduction. A savoir un outil sympathique pour avoir la signification d'un mot, mais une catastrophe dès qu'il s'agissait de traduire des phrases complexes ou des expressions.

A l'époque, ils avaient raison. Mais depuis, les capacités de Google Traduction se sont nettement améliorées. D'après une étude publiée par la National Library of Medicine en mars 2021, l'appli affichait déjà un taux de précision de 94 % pour passer de l'anglais à l'espagnol.

Néanmoins, il a toujours manqué quelque chose à Google Traduction pour se différencier des ténors du genre comme Babbel ou Duolingo : un véritable mode Entraînement. C'est maintenant chose faite !

Google Traduction peut devenir votre prof d'anglais

En effet, Google Traduction vient tout juste de se doter d'un tout nouveau mode Entraînement. Disponible en version bêta à l'heure où nous écrivons ces lignes, cette fonctionnalité est directement accessible dans l'appli. Et bien entendu, elle repose en majeure partie sur les capacités de Gemini.

Mais justement, en quoi consiste-t-il ? Alors que les applications du genre vous imposent généralement de débuter avec des notions de vocabulaire basiques et de la grammaire (ce qui est loin d'être amusant), Google Traduction vous met immédiatement dans le bain.

Après avoir précisé votre niveau dans la langue choisie, l'appli va vous demander vos motivations pour apprendre une langue. Ensuite, elle se charge de générer des scénarios que vous pourriez rencontrer. Par exemple, si vous choisissez le thème Divertissement et culture, vous devrez faire vos preuves parmi trois scénarios aléatoires. Dans notre cas : Parler des loisirs, Discuter de films ou Parler de musique préférée. Chaque scénario se présente avec une liste de mots à utiliser, un exercice d'écoute et enfin un exercice d'expression orale.

Aussi vrai qu'une conversation entre humains

Concernant les exercices d'écoute, ils sont très efficaces pour se mettre en jambe. Le principe est simple :

l'IA génère une phrase plus ou moins complexe selon votre niveau

Prenez ensuite quelques instants pour l'écouter (la voix est également générée par l'IA)

Appuyez enfin sur les mots que vous reconnaissez dans la liste

Vous pouvez ensuite vérifier si vous avez bien repéré tous les mots, et ajuster si besoin la difficulté de l'exercice suivant. Mais là où le mode Entraînement prend tout son sens, c'est bien avec les exercices de saisie vocale.

Pour faire simple, l'application vous met au centre d'une conversation avec l'IA. Pour vous aider, des exemples de mots et d'expressions sont affichés avant le début de votre échange, mais rien ne vous oblige à les utiliser. Ce qui est bluffant en vérité, c'est que l'IA adapte constamment ses questions/réponses en fonction des vôtres. Et ce, même si vous commencez à improviser et à vous écarter des tâches imposées par l'exercice.

Nous avons par exemple dérivé pendant 5 minutes sur le film Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron, en discutant notamment de l'incroyable scène d'ouverture, de l'histoire ou encore de la performance magistrale de Clive Owen. Résultat, cela donne des échanges particulièrement dynamiques et naturels comme on pourrait en avoir en voyage, ou à la terrasse d'un bar. A la fin de chaque échange, l'appli vous attribue un score d'expression orale sur 5 points, et liste également tous les mots que vous avez utilisé.

Un très gros potentiel, avec quelques manquements

A nos yeux, la fonction Entraînement a tout ce qu'il faut ou presque pour devenir un incontournable des applis de linguistique. Bêta oblige, il manque encore des éléments que l'on aimerait voir dans la version finale. Par exemple, les utilisateurs francophones peuvent seulement s'exercer sur l'anglais. L'arrivée d'autres langues serait évidemment le bienvenue. Plus de diversité dans les exercices proposés serait également un plus (comme des quiz par exemple).

En outre, on peut difficilement conseiller ce mode Entraînement aux personnes qui cherchent à apprendre une langue de zéro. Pour cause, le niveau Débutant est indisponible à cette heure. On est donc obligé de commencer en Basique, ce qui sous-entend que vous êtes capable de communiquer avec des mots et des expressions simples. Pour ceux qui n'ont aucune notion dans la langue désirée, mieux vaut donc passer son tour pour l'instant.

Reste que le potentiel du mode Entraînement de Google Traduction est indubitable. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Dites-le-nous dans les commentaires.