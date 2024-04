Pixel 9 Pro : des photos volées dévoilent le smartphone avec pas moins de 16 Go de RAM

Le prochain smartphone phare Pixel de Google a fuité dans une série d'images réelles, qui nous offrent notre meilleur aperçu à ce jour du design remanié du Pixel 9 Pro avant son lancement prévu plus tard cette année.

Les photos volées, partagées par le site russe Rozetked, semblent montrer un appareil Pixel 9 Pro argent/gris sous plusieurs angles. Les images corroborent les rendus précédents en mettant en évidence le nouvel élément de design le plus frappant de l'appareil : un module photo en forme de pilule qui dépasse à l'arrière.

Ce module de caméra arrondi et saillant représente une nette rupture avec la visière horizontale qui a défini les flagships Pixel depuis la série Pixel 6. Le nouveau look transforme la grande barre à l’arrière en un îlot plus épais, en forme de pilule, qui abrite trois caméras ainsi qu'un flash LED et un autre capteur, probablement le même capteur de température que sur le Pixel 8 Pro.

Le Pixel 9 Pro est plus petit que l’iPhone 15 Pro Max

À l'avant, le Pixel 9 Pro qui a fait l'objet d'une fuite présente des coins légèrement incurvés et un poinçon pour l'appareil photo selfie. Les tranches sont dotées d'une finition polie, susceptible de recueillir les empreintes digitales. Alors que le châssis global semble plus carré que le Pixel 8 Pro, les photos indiquent que Google a légèrement augmenté le rayon de courbure des coins par rapport à l'année dernière. Cela donne au Pixel 9 Pro une forme globale plus proche des derniers modèles d'iPhone d'Apple. D’ailleurs, l’appareil est directement comparé à un iPhone 14 Pro Max d’Apple, et on voit bien qu’il adopte cette fois-ci un plus petit format de 6,1 pouces.

Un autre changement de design notable est le repositionnement du plateau SIM, qui est passé du côté gauche au bord inférieur du téléphone, à côté du port de charge USB-C. Au-delà de la refonte externe, l'une des photos donne un aperçu des caractéristiques techniques du Pixel 9 Pro. L'écran de démarrage identifie l'appareil par son nom de code “caïman” rapporté et confirme 16 Go de RAM LPDDR5. Cela représenterait une mise à niveau appréciable de 4 Go par rapport aux 12 Go de RAM du Pixel 8 Pro. L'unité qui a fuité montre également 128 Go de stockage flash de Samsung, ce qui est plutôt dommage, puisqu’il n’y a pas de changement de ce côté-là.

Google devant lancer la série Pixel 9 dans le courant du mois d'octobre, cette fuite apparemment réelle nous donne un premier aperçu clair de la refonte du design prévue par l'entreprise. Il reste à voir si celui-ci arrivera ou non à séduire les utilisateurs.